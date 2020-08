Travis Scott a partagé son nouveau single «The Plan». Le morceau sera présenté dans le prochain thriller Tenet de Christopher Nolan. Écoutez «Le plan» ci-dessous.

Scott a parlé de Tenet dans une récente interview avec Gerrick D. Kennedy de GQ. « Je ne peux même pas l’expliquer », a déclaré Travis Scott à propos du film. «Vous devez littéralement le regarder. C’est très feu. «

Dans le même article, Nolan a parlé de la contribution de Scott à la bande originale. «Sa voix est devenue la dernière pièce d’un puzzle d’une année», a déclaré le réalisateur à propos de Scott. «Ses réflexions sur le mécanisme musical et narratif [composer] Ludwig Göransson et moi étions en train de construire, c’était immédiat, perspicace et profond.

Tenet stars Robert Pattinson, John David Washington, Elizabeth Debicki et d’autres. Le film devrait ouvrir dans certains cinémas du monde entier le 26 août; Tenet sera largement disponible aux États-Unis le 3 septembre (via Warner Bros. Pictures).

Cette année, Travis Scott a sorti de la musique avec Kanye West («Wash Us in the Blood»), Rosalía («TKN») et Kid Cudi («THE SCOTTS»). Le plus récent album studio de Travis Scott, ASTROWORLD, est sorti en 2018. À la fin de l’année dernière, son label Cactus Jack a partagé la compilation JACKBOYS.

Lisez «Où peuvent aller les concerts virtuels après le Fortnite Extravaganza de Travis Scott?» sur le terrain.