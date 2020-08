Les premiers enregistrements de Richard et Linda Thompson ont atteint ensemble un statut presque mythique et leurs trois premiers classiques à succès d’Island Records seront à nouveau disponibles sur vinyle à partir du 11 septembre via UMe / Island.

I Want To See The Bright Lights Tonight (1974), Hokey Pokey (1975) et Pour Down Like Silver (1975) ont tous été pressés sur du vinyle de 180 grammes. Ces œuvres phares, révolutionnaires à l’époque, ont influencé des générations d’artistes et ont fermement établi Richard et Linda Thompson comme des figures majeures de la scène folk britannique.

Enregistré en mai 1973, mais pas sorti avant 1974 en raison d’une pénurie internationale de pétrole, I Want To See The Bright Lights Tonight est une affaire sombre et éclectique. Richard et Linda partagent des voix et bon nombre des 12 titres de l’album deviendront les favoris des fans, notamment: «When I Get To The Border», «Calvary Cross», «We Sing Hallelujah» et «The End of The Rainbow», «Down Où roulent les ivrognes »,« A-t-il un ami pour moi? »,« The Great Valerio »et la chanson titre. Maintenant considéré comme un album classique, il n’a pas perturbé les charts lors de sa sortie originale mais a été très bien accueilli par la presse musicale. Geoff Brown de Melody Maker a proclamé: «Richard Thompson est… le guitariste le plus accompli de ce pays… Il a écrit des chansons magistrales, ici et Linda, les a interprétées aussi parfaitement que nous sommes en droit de l’espérer».

Le deuxième album de Richard et Linda, Hokey Pokey, sorti en 1975, est un mélange de chansons sombres comiques comme «Smiffy’s Glass Eye», les plus fatiguées du monde «Je vais le regretter dans le matin» et «A Heart Needs A Home» et des chansons plus sombres telles que «The Egypt Room». Richard a toujours envisagé Hokey Pokey comme «un disque influencé par le music-hall». Il était un grand fan de Harry Lauder et Gracie Fields, et cette inspiration peut être vue dans la couverture de style victorien par Shirt Sleeve Studio et est audible sur la chanson titre et aussi «Georgie On A Spree».

Également sorti en 1975, le troisième album de Richard et Linda Pour Down Like Silver est devenu connu sous le nom de « l’album soufi » en raison de la récente conversion de Richard à l’islam. C’est un album plus sobre et spartiate que ses prédécesseurs au son plus luxuriant et contient certaines des plus belles chansons de Richard, notamment «For Shame Of Doing Wrong», «Beat The Retreat» et «Dimming Of The Day», avec «Hard Luck Stories» probablement la chanson la plus optimiste musicalement de l’album. Le disque a été chaleureusement accueilli avec Rolling Stone observant: «Pour Down Like Silver est le genre d’album qui rend l’écoute de la musique intéressante, un disque d’une beauté et d’une portée si rares qu’on se sent honnêtement privilégié de l’entendre. Angus MacKinnon du NME a conclu que: «grâce à son exploration de l’extrême désillusion, Verser comme de l’argent reste une réalisation considérable et profondément émouvante.»

Je veux voir les lumières brillantes ce soir, Hokey Pokey et Verser comme l’argent sortent le 11 septembre et peuvent être précommandés ici.