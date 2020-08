C’est fini, les amis – TikTok ferme officiellement ses portes aux États-Unis.

L’ordre de fermeture vient maintenant du président Trump, qui a officiellement confirmé la décision avant le week-end. « En ce qui concerne TikTok, nous les interdisons des États-Unis », a déclaré Trump à un groupe de journalistes devant la Maison Blanche. Trump a également indiqué qu’un décret serait utilisé pour mettre fin à l’application sur les appareils iOS et Android.

Le moment exact où TikTok cessera de fonctionner pour les utilisateurs basés aux États-Unis est incertain. Mais un arrêt complet pourrait se produire en quelques jours, et il est fortement conseillé à tous les utilisateurs de l’application de conserver des copies de leurs vidéos et des détails de leur compte le plus rapidement possible. De plus, ceux qui ont beaucoup d’abonnés sont invités à transférer leurs comptes vers d’autres plates-formes et à capturer des informations sur autant d’abonnés que possible.

Malheureusement, identifier, fidéliser et traduire les abonnés sur une autre plate-forme sera difficile. C’est parce que TikTok contrôle les informations de contact de ses utilisateurs et ne les abandonne pas. Mais la capture des noms d’utilisateur et de toute autre information d’identification pourrait être essentielle pour reconstruire le public plus tard – le meilleur conseil est donc de capturer autant d’informations que possible (le plus rapidement possible).

Déjà, quelques astuces pour transférer et fidéliser les abonnés TikTok sont en cours de discussion.

La première consiste simplement à envoyer un message à vos abonnés pour qu’ils vous suivent sur d’autres plates-formes – avec des informations claires sur la prochaine étape. De plus, TikTok ne sera pas disponible aux États-Unis, bien qu’il soit possible que les utilisateurs puissent accéder à leurs comptes depuis d’autres pays, y compris le Canada et le Mexique. L’usurpation d’emplacement est également en train de devenir un moyen de simuler votre emplacement, bien que cela puisse devenir délicat, en particulier sur les appareils iOS.

En ce qui concerne les endroits où les utilisateurs doivent migrer, les alternatives en tête de liste incluent Triller et Instagram Reels. Les deux sont relativement nouveaux et désireux d’accepter les réfugiés TikTok – et la création de comptes sur les deux a beaucoup de sens pour le moment. En effet, l’arrêt de TikTok est une mauvaise nouvelle pour les créateurs de TikTok à succès, mais les fans veulent toujours suivre leurs favoris.

L’ordre de fermeture du président Trump n’est pas une surprise.

Avant les commentaires de vendredi, plusieurs membres du personnel de la Maison Blanche ont signalé une éventuelle interdiction, citant de graves problèmes de sécurité impliquant le parent chinois de TikTok, ByteDance. Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, le secrétaire d’État Mike Pompeo et l’assistant du président Peter Navarro ont tous souligné un arrêt imminent, citant la possibilité très réelle que ByteDance fournisse des informations sur les activités basées aux États-Unis au gouvernement chinois.

Par ailleurs, plusieurs membres du Congrès ont sonné l’alarme sur TikTok et ont même introduit des mesures pour limiter l’utilisation de l’application par les employés du gouvernement. Auparavant, diverses branches militaires américaines avaient complètement interdit l’application, invoquant de graves problèmes de sécurité. Même la campagne Biden a interdit l’utilisation de TikTok parmi les membres du personnel de la campagne.

Contre cette marée, Kevin Mayer, PDG de TikTok récemment installé, a nié que ByteDance fournisse des données aux responsables du Parti communautaire chinois. Mayer a même accusé Facebook d’avoir orchestré un complot visant à supprimer l’application des États-Unis, tout en se rapprochant de l’administration Trump. La société s’est également engagée à créer des milliers de nouveaux emplois américains, bien qu’aucune de ces mesures n’ait aidé.

La déclaration d’arrêt de Trump coïncide également avec les rapports selon lesquels Microsoft envisage activement un achat de TikTok.

Cela transférerait l’application entre les mains des Américains, même s’il n’est pas clair si la vente serait approuvée. Plus tôt, Peter Navarro a noté qu’une vente enverrait des milliards à une société basée en Chine, ce qui va à l’encontre des intérêts américains.

Plus que cela se développe.