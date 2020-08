Lors d’un discours prononcé dans une usine de machines à laver dans l’Ohio, la campagne Trump a joué à nouveau « Live and Let Die » de Guns N ‘Roses.

La reprise de Guns N ’Roses de la chanson de Paul McCartney a sonné dans le haut-parleur avant que Trump n’apparaisse. Ce n’est même pas la première fois que la chanson est jouée lors d’une visite de Trump, malgré le contexte étrange. En mai, la même couverture de GNR jouée lorsque Trump visitait une usine de masques en Arizona.

La chanson était un rappel brutal de la situation du COVID aux États-Unis. Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, n’était pas présent à l’événement après avoir été testé positif au COVID-19. La maladie a tué 1400 Américains le même jour que la musique de GNR a explosé avant l’apparition de Trump, et le nombre total de décès dus aux coronavirus aux États-Unis a dépassé 160000 décès. Un modèle publié par la Maison Blanche prévoit environ 300 000 décès d’ici décembre.

En conséquence, Twitter avait des recommandations de chansons de choix pour les futurs engagements de Trump. « Et » Ne craignez pas le faucheur? « , A demandé une personne. « Un autre de la reine mord la poussière » pourrait être le prochain sur le dossier « , a écrit un autre. « S’il veut jouer une chanson de McCartney, ce devrait être » Back in the USSR « », a déclaré un autre utilisateur.

Guns N ’Roses et Axl Rose ont publiquement demandé à Trump de cesser de jouer leur musique.

En réponse, GNR et Rose ont créé un t-shirt de bienfaisance avec le slogan «Live N» Let Die With COVID-45. »Tous les profits de la vente de la chemise bénéficieront à l’association caritative MusiCares. Rose a également évoqué sur les réseaux sociaux l’utilisation par Trump des chansons du groupe.

«Malheureusement, la campagne Trump utilise des failles dans les licences générales de représentation des différentes salles qui n’étaient pas destinées à des fins politiques aussi lâches, sans le consentement des auteurs-compositeurs», a écrit Rose. « Pouvez-vous dire » s-tbags?! « »

Rose dit qu’il trouve ironique que les partisans de Trump écoutent de la musique anti-Trump lors de ses rassemblements. « Je n’imagine pas que beaucoup d’entre eux comprennent vraiment ça ou s’en soucient », a-t-il tweeté à ses fans. GNR est rejoint par plusieurs autres musiciens qui ont publiquement demandé à Trump d’arrêter de jouer leur musique. Steven Tyler, Twisted Sister, Elton John et les Rolling Stones ont tous envoyé des lettres de cessation et de désistement.

Pour aller plus loin, Neil Young a récemment lancé une action en justice contre la campagne pour son utilisation continue de sa chanson, «Rockin’ in the Free World ». Le mépris continu des souhaits des créateurs est quelque chose que BMI et l’ASCAP s’efforcent de mettre fin, bien qu’avec une efficacité limitée. En particulier, les Rolling Stones ont enrôlé les deux PRO pour aider à empêcher la campagne de Trump de jouer leur musique, bien que Trump ne montre que peu de respect pour les menaces légales.