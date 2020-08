Le président Trump a publié un décret appelant à l’extension des allocations de chômage fédérales hebdomadaires initialement prévues dans la loi CARES. Cependant, les personnes éligibles recevront désormais 400 dollars par semaine, en plus de l’aide au chômage de leur État.

Le président a signé le décret concernant les allocations de chômage fédérales renouvelées – ainsi que trois autres décrets exécutifs de secours contre les coronavirus – cet après-midi, et des copies officielles des documents ont récemment été publiées en ligne.

Plus tôt cette semaine, nous avons poursuivi notre couverture des négociations entre la Maison Blanche et les dirigeants du Congrès sur un nouveau programme d’aide économique, y compris des chèques de relance supplémentaires et une aide au chômage dont de nombreux artistes et professionnels de l’industrie de la musique durement touchés pourraient bénéficier. Après de nombreux échanges, cependant, les pourparlers prolongés ont échoué, et Trump a alors choisi de contourner le Congrès et de prendre des mesures via des décrets, qui ne nécessitent pas l’approbation des législateurs.

Comme une compensation ponctuelle doit être allouée dans la législation adoptée par le Congrès, cependant, les commandes ne permettent pas aux Américains de nouveaux chèques de relance. Cela ne signifie pas que les deuxièmes chèques de relance ne sont pas émis. Mais cela signifie que le Congrès doit s’entendre sur une facture pour l’envoi des chèques.

Le décret prolongeant les allocations de chômage fédérales indique que les fonds proviendront principalement du Fonds de secours en cas de catastrophe (DRF) du Département de la sécurité intérieure, qui contient actuellement plus de 70 milliards de dollars. Le gouvernement fédéral versera 300 $ par semaine aux chômeurs sur ce fonds; le décret appelle les États à couvrir les 100 dollars restants en prélevant sur le Coronavirus Relief Fund (CRF), une tranche de 150 milliards de dollars établie par la loi CARES pour certaines dépenses des gouvernements locaux et étatiques liés à la pandémie.

Plus précisément, plus de 80 milliards de dollars restent dans le CRF, et les États vont désormais affecter les fonds à leur part de 100 dollars des primes de chômage hebdomadaires fédérales de 400 dollars. (S’ils choisissent de le faire, les États peuvent encore utiliser des espèces différentes, en dehors du CRF, pour les bonus de 100 $. De plus, l’ordre indique que les États devraient «identifier les fonds à dépenser sans contrepartie fédérale» pour la fin de la couverture fédérale. )

En bref, les chômeurs qui reçoivent actuellement une aide au niveau de l’État commenceront également à recevoir bientôt 400 $ d’allocations de chômage hebdomadaires fédérales. Les paiements cesseront lorsque le Fonds de secours en cas de catastrophe atteindra 25 milliards de dollars ou le 6 décembre (selon la première éventualité). De plus, dans le cas où la législation sur les «indemnités de chômage fédérales supplémentaires» serait mise en œuvre, le paquet remplacerait le décret.

En ce qui concerne l’admissibilité, il semble que les prestations de chômage fédérales hebdomadaires de 400 $ comportent les mêmes exigences que celles des primes hebdomadaires de 600 $ précédentes. Quiconque touche 100 $ ou plus de chômage hebdomadaire, y compris les travailleurs indépendants, bénéficiera de la nouvelle aide fédérale.

Les trois autres décrets susmentionnés portent sur les paiements de prêts étudiants fédéraux, les factures de loyer et d’hypothèque et la taxe sur la masse salariale. La suspension ordonnée par la loi CARES à la fois sur les dates limites de paiement des prêts étudiants fédéraux et sur les intérêts courus sur les prêts expirera le 30 septembre, et le décret connexe prolonge les reports (et l’arrêt des intérêts) jusqu’au 31 décembre au moins.

Ensuite, l’ordonnance relative à la forclusion et à la prévention des expulsions détaille les mesures que divers organismes fédéraux prendront pour aider les propriétaires et les locataires qui ont du mal à joindre les deux bouts. Comme la plupart de ces mesures mentionnent les départements exécutifs, de plus amples informations (de la part des chefs de département) seront probablement à venir.

Le quatrième et dernier décret publié aujourd’hui appelle le Trésor à reporter (mais pas à éliminer) la taxe sur la masse salariale pour ceux dont le salaire bimensuel est «généralement inférieur à 4 000 dollars». En outre, l’ordonnance stipule que le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin «explorera les voies, y compris la législation, pour éliminer l’obligation de payer les impôts différés».

Quant aux seconds contrôles de relance, le calendrier de décaissement des paiements directs semble désormais évoluer.

Auparavant, nous avions signalé que les deuxièmes contrôles de relance arriveraient probablement le 24 août. Mais le respect de ce calendrier exigera une résolution rapide par les démocrates et les républicains des désaccords sur les projets de loi de relance.