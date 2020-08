TikTok est officiellement interdit aux États-Unis, grâce à un décret signé il y a quelques heures à peine par le président Trump. Mais TikTok n’est pas encore effacé des téléphones.

Donald Trump a menacé pour la première fois d’interdire TikTok la semaine dernière. Maintenant, il le fait officiellement. Dans un décret signé il y a quelques heures à peine, Trump a officiellement interdit au parent de TikTok ByteDance d’exploiter son application aux États-Unis. La commande est effective dans 45 jours, et interdit spécifiquement toute transaction entre ByteDance et les citoyens et entreprises américains.

La liste des entreprises américaines comprend à la fois Apple et Google, qui offrent tous deux un accès à TikTok via leurs magasins d’applications respectifs. De plus, les annonceurs américains seraient interdits de travailler avec l’application et ByteDance serait également interdit d’exécuter entièrement l’application.

«TikTok, une application mobile de partage de vidéos appartenant à la société chinoise ByteDance Ltd., aurait été téléchargée plus de 175 millions de fois aux États-Unis et plus d’un milliard de fois dans le monde», lit en partie l’ordonnance. «TikTok capture automatiquement de vastes étendues d’informations de ses utilisateurs, y compris Internet et d’autres informations sur l’activité du réseau telles que les données de localisation et les historiques de navigation et de recherche.

«Cette collecte de données menace de permettre au Parti communiste chinois d’accéder aux informations personnelles et exclusives des Américains – permettant potentiellement à la Chine de suivre les emplacements des employés et des sous-traitants fédéraux, de constituer des dossiers d’informations personnelles pour le chantage et de mener de l’espionnage d’entreprise.»

ByteDance insiste sur le fait qu’il ne partage pas de données avec le Parti communiste chinois. Mais même si tel est le cas, le gouvernement chinois conserve toujours le pouvoir de saisir les données de TikTok.

«Ces risques sont réels», relaie l’ordre. «Le département de la sécurité intérieure, la Transportation Security Administration et les forces armées américaines ont déjà interdit l’utilisation de TikTok sur les téléphones du gouvernement fédéral. Le gouvernement indien a récemment interdit l’utilisation de TikTok et d’autres applications mobiles chinoises dans tout le pays; dans une déclaration, le ministère indien de l’électronique et des technologies de l’information a affirmé qu’il «volait et transmettait subrepticement les données des utilisateurs de manière non autorisée à des serveurs situés en dehors de l’Inde».

«Les entreprises et organisations américaines ont commencé à interdire TikTok sur leurs appareils. Les États-Unis doivent prendre des mesures agressives contre les propriétaires de TikTok pour protéger notre sécurité nationale. »

Alors, que signifie le décret exécutif pour TikTok et ses utilisateurs?

Le décret ne signifie pas que TikTok est interdit demain. Au lieu de cela, une fenêtre de 45 jours a été ouverte pour permettre l’achat de l’application par une société américaine. Entrez Microsoft, qui est actuellement en négociations avec ByteDance pour acheter l’application en plein essor.

Pourtant, Apple et Google pourraient décider de supprimer l’application de leurs magasins d’applications respectifs à tout moment. De plus, les annonceurs américains (et les annonceurs d’autres pays) réduiront probablement leurs dépenses publicitaires sur la plate-forme compte tenu de l’extrême incertitude à venir.

Pour les utilisateurs de TikTok – et en particulier les célébrités – le développement signifie que les comptes peuvent disparaître de manière inattendue. Cela rend essentiel d’amener le public ailleurs, y compris Instagram Reels ou Triller.

Et si un accord avec Microsoft échouait, ByteDance se démenait pour trouver un autre acheteur. En cas d’échec, vous pouvez dire au revoir à TikTok aux États-Unis.