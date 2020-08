Le message de Charlie Sloth à 6ix9ine est devenu viral, mais les fans sur Twitter doivent savoir s’il est réel ou faux.

Il ne faut pas trop de temps pour que certains messages sur les réseaux sociaux deviennent viraux et en quelques heures, les likes et les commentaires ne cessent de s’accumuler.

C’est le cas lorsque Charlie Sloth a partagé une capture d’écran d’une conversation présumée avec le rappeur 6ix9ine.

Certains fans pensent que le message est réel, d’autres l’ont jugé faux. 6ix9ine aurait répondu!

Qui est Charlie Sloth?

Charlie est un DJ, présentateur et producteur britannique.

L’animateur de 38 ans a gagné en popularité après avoir animé The Rap Show et l’émission de fin de semaine The 8th.

Il a présenté sur BBC Radio 1 et 1Xtra pendant près de 10 ans avant de quitter la radio en 2018.

Charlie est également devenu célèbre avec Fire in the Booth, son format de rap freestyle de marque qui présente des artistes rap avec de nouveaux freestyles.

Message de Charlie Sloth à 6ix9ine

Charlie a partagé une capture d’écran d’une conversation présumée avec 6ix9ine où le DJ britannique a refusé au rappeur d’apparaître sur Fire in the Booth.

Dans le message, 6ix9ine aurait dit: « Yo Sloth, faisons un feu dans la cabine, j’ai de la merde sur laquelle parler. »

Charlie a répondu au rappeur: « Désolé, le feu dans la cabine est réservé aux personnes qui peuvent RAP. »

Tekashi aurait alors répondu: «F ** k you u fat p *** y», ce à quoi le DJ britannique a répondu avec un emoji riant et a dit: «Bless up splinter».

Charlie a partagé une capture d’écran de ces messages sur son profil Instagram, laissant les abonnés et autres célébrités déconcertés.

Les fans réagissent sur Twitter

Sans surprise, un message viral comme celui-ci a laissé les gens sur Internet confus et certains ont jugé la conversation présumée entre Charlie et 6ix9ine fausse.

En fait, un utilisateur a partagé une capture d’écran d’un message de 6ix9ine sur la page Twitter de Rap TV: « C’est faux, arrêtez de rapporter de fausses nouvelles, le monde sait que j’ai un écrivain fantôme, alors pourquoi je ferais du freestyle. »

Charlie Sloth et 6ix9ine Dms étaient de faux Charlie un clown pour avoir republié cette fausse merde de cul lmao🤡😭 pic.twitter.com/fPLYjsM8uy – Dempusahninotbouthashi🌍☄️💕 (@sirvertt) 3 août 2020

Et après cela, de nombreux utilisateurs de Twitter ont qualifié la conversation de fausse.

Une personne a tweeté: « Cette capture d’écran de Charlie Sloth et 6ix9ine est vraiment fausse. »

Quelqu’un d’autre a réagi: «Ce Charlie Sloth / 69 DM était faux? Il aura 40 ans l’année prochaine, tu sais. »

Découvrez plus de réactions ci-dessous.

Charlie Sloth a vraiment fait un faux DM avec lui et 6ix9ine looooool l’état de lui – sh (@shadadzai) 3 août 2020

Je ne pense même pas que ce post de Charlie Sloth soit réel… nous savons tous que 6ix9ine n’est pas un rappeur pour faire du freestyle! + Je suis sûr qu’il a dit il y a longtemps que seul le DJ avec lequel il baise au Royaume-Uni est Westwood! Peut-être juste un coup promotionnel de paresseux pour attirer tous les yeux sur lui pendant qu’il lance de la nouvelle musique 👀👀 https://t.co/XfzMx0t1qC – DJ MACCA (@ItsDJMacca) 4 août 2020

