Un différend a éclaté sur Twitter concernant Rita Ora et ce que l’on appelle la «pêche au noir». Désormais, tout le monde veut en savoir plus sur l’origine ethnique de Rita après de multiples allégations selon lesquelles elle aurait «pêché au noir» sur Instagram et tout au long de sa carrière musicale.

Le dimanche 9 août, Rita a commencé à suivre les tendances sur Twitter – mais pas pour un nouvel album ou un petit ami – en raison de son appartenance ethnique.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le drame.

De quelle ethnie est Rita Ora?

Rita Ora est née en Yougoslavie, actuellement connue sous le nom de Kosovo. L’homme de 29 ans est né de parents albanais et est multilingue

En avril 2020, Rita a accordé une interview à Vogue où elle a parlé en profondeur de son appartenance ethnique et retracé son histoire familiale.

Elle a révélé que pour échapper à la persécution, sa famille avait fui à Londres tout en parlant fièrement de ses origines au Kosovo:

«Lorsque le conflit a éclaté dans ce qui est maintenant l’ex-Yougoslavie, mes parents ont pris la difficile décision de partir. Le Kosovo sera toujours notre patrie et nous serons à jamais des Kosovars fiers. »

Rita est-elle «blackfishing»?

Certains fans sur Twitter ont tweeté leur surprise en apprenant les racines de Rita au Kosovo. Certains l’accusent de simuler un lien avec la culture afro-américaine avec son style et son image, d’où vient le terme «blackfishing».

Cependant, d’autres utilisateurs de Twitter ont riposté aux affirmations selon lesquelles le chanteur «pêchait» et ont ajouté que les comparaisons avec des chanteurs tels que Rihanna des médias et du grand public sont à l’origine des problèmes entourant notre interprétation de la race.

Un utilisateur de Twitter a défendu Rita en déclarant:

«Si vous écoutez les interviews de Rita Ora à l’époque, vous savez que son style de musique / mode a été influencé par un groupe diversifié d’artistes. Elle n’est jamais pêchée à noir, elle apprécie vraiment ces regards. Cela ne permet pas de les utiliser. »

Certains d’entre vous pensaient que Rita Ora était noire parce qu’elle était comparée à Rihanna qui est en fait noire. Vous vous souvenez de cette fois où certains juraient qu’elle était la prochaine à être le nouveau Rih Rih? 🤣 – TalkAroundTownOfficial (@ TalkAroundTown1) 9 août 2020

Je ne dirais pas le poisson noir car elle a toujours eu ces caractéristiques «ethniques». Ce sont juste des gens qui la comparent tellement à Rihanna – 𝒯 (@trinibratzdoll) 9 août 2020

Il y a également eu un débat plus large autour de l’appropriation culturelle. Certains utilisateurs de Twitter ont accusé Rita d’imiter la culture noire dans sa mode – comme l’utilisation de perruques afro et de tresses de cheveux – non seulement pour l’aider à propulser sa carrière, mais aussi pour attirer une population plus large.

Droite. Rita Ora n’est pas noire. Je le sais. Mais elle a le visage noir. Et utilisé l’appropriation culturelle. Elle a utilisé des tresses de boîte. Pas de tresses. Tout le monde peut porter des tresses. Mais les tresses en boîte et les cornrows ont un sens. Ce ne sont pas seulement un style. Elle se faisait paraître noire si vous ne saviez pas. – 👁️✞ ♡ ︎𝑬𝒍𝒍𝒂 ™ ♡ ︎✞👁️ (@Ella__WinkleOG) 10 août 2020

Rita Ora sur Instagram

Néanmoins, au milieu du débat sur Twitter, Rita Ora a publié des photos de pièges à soif pendant ses vacances à Ibiza avec son nouveau petit ami Romain Gavras.

La chanteuse a posé dans un bikini bleu affichant sa peau bronzée et sa silhouette incroyable. La série de clichés montre que Rita est toujours consciente que nous sommes au milieu d’une pandémie alors qu’elle pose dans un masque bleu assorti.

