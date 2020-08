GODSMACK vend aux enchères un vert de cinq pièces Yamaha ensemble de batterie personnalisé en érable utilisé par le chanteur Sully Erna lors des sessions d’enregistrement de l’album 2000 du groupe « Éveillé ».

Le kit fait partie d’une variété de GODSMACK instruments mis aux enchères lors d’un événement de 10 jours. Le produit de l’événement en direct et de la vente aux enchères bénéficiera La Fondation Scars, lequel Erna fondé. Tous les dons effectués via La Fondation Scars les efforts profiteront aux programmes qui ont fait leurs preuves en matière d’efficacité dans la résolution des problèmes de santé mentale.

«J’avais toujours cherché des moyens de redonner et d’aider les autres d’une manière ou d’une autre après avoir atteint certains niveaux de succès dans ma vie», Erna m’a dit. « Mais je n’ai jamais pu vraiment savoir où consacrer mon temps et mon attention et ce qui était important pour moi, ou où j’avais même de l’expérience à offrir. Un jour, j’ai commencé à penser à ma propre vie et à être un survivant d’une situation aussi difficile dans le centre-ville et c’est là que s’est déroulée toute mon expérience. Ce sont toutes les blessures et les cicatrices que j’ai portées qui m’ont rendu plus fort et qui ont fait de moi l’homme que je suis aujourd’hui. Au lieu d’avoir honte de mes imperfections ou de me cacher d’elles, j’ai appris comment les embrasser et grandir à partir de ces expériences Je veux partager cela avec les gens et leur prêter mes histoires, mes expériences et mes théories sur la façon dont vous pouvez surmonter des moments difficiles plutôt que de les laisser ruiner votre vie.

« Et c’est pourquoi La Fondation Scars est si important pour moi « at-il poursuivi. » C’est personnel. C’est ma vie. Et il est important que les personnes aux prises avec ces problèmes de santé mentale et ces « imperfections » ou « cicatrices », comme nous les appelons, apprennent à les embrasser et à les montrer au monde haut et fort!

« J’espère que le travail que nous faisons avec La Fondation Scars inspire les gens à se manifester et à partager leurs histoires afin que ces histoires inspirent plus de gens à se manifester et à briser le silence et les luttes internes.

« Souviens-toi juste: tu n’es pas seul. Et nous sommes tous imparfaitement parfaits. Juste comme nous sommes censés être! »

GODSMACK a vendu près de 10 millions d’exemplaires de ses sept albums studio, à commencer par le premier disque éponyme quadruple platine en 1998. « Éveillé » est allé double platine et a produit un hit n ° 1 avec sa chanson titre. Les trois prochains albums du groupe – 2003 « Sans visage », Années 2006 « IV » et des années 2010 « L’oracle » – tous sont allés au n ° 1. En tout, cinq des GODSMACKLes albums de sont devenus or ou platine.

Posséder un morceau de l’histoire de #GODSMACK‼ ️ FIVE PIECE GREEN #YAMAHA MAPLE CUSTOM #DRUM SET – #SullyErna avait l’habitude d’enregistrer l’album de 2000 «#AWAKE» avec des chansons emblématiques telles que «GREED», «BAD MAGICK» et «AWAKE». OFFRE ICI: https://t.co/r7nJiq9FJx * Produit au profit de la @scarsfoundation #auction pic.twitter.com/PNTibBAMzd – Godsmack (@godsmack) 5 août 2020

Mots clés:

godsmack

Publié dans:

Nouvelles

