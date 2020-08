le Repère de 1967 Days Of Future Passed est venu à juste titre être considéré comme un record fondamental Moody Blues l’histoire, que certains pourraient être surpris de constater qu’il n’a atteint que la 27e place du classement britannique. C’est la prochaine sortie du groupe, In Search Of The Lost Chord, qui a fourni la véritable percée commerciale pour leur nouvel album orienté son, et il a commencé ce processus quand il est entré dans les best-sellers britanniques le 3 août 1968.

« Sons et chants orientaux intéressants »

L’album Lost Chord a pris une place importante parmi les enregistrements de la période qui ont été les fondements de ce que nous appelons aujourd’hui prog. Bill Martin, dans son livre de 1998 Listening To The Future: The Time of Progressive Rock 1968-1978, a observé que l’album «introduisait des sons et des chants orientaux intéressants. « Voices In The Sky » est enchanteur, et le groupe pourrait également jouer un puissant rocker à la guitare de temps en temps, comme le jeu « Ride My See Saw ». «

En février 1968, les Moodies avaient atteint la 19e place du classement britannique avec la version initiale de « Nights In White Satin », qui deviendra plus tard un des dix meilleurs tubes vers Noël 1972 et un favori éternel. Mais sa première apparition a certainement contribué à créer de l’anticipation pour le nouveau joueur de longue date du groupe fraîchement recentré.

«Un voyage d’exploration musicale»

Le groupe saisissait également le potentiel du format album en termes d’expression créative. Dans un long métrage de Melody Maker intitulé «Les cinq sages de la pop», en octobre, Mike Pinder a réfléchi: «Les albums nous donnent une chance d’expérimenter de nouvelles idées. Et les acheteurs se rendent compte qu’ils offrent plus que de la musique sur laquelle danser. Ils peuvent s’asseoir et écouter – partez en voyage d’exploration musicale.

Lost Chord est entré dans le compte à rebours à un n ° 31 relativement provisoire, comme les petits visages arrivaient à la fin d’un règne de six semaines avec leur album classique Ogdens Nut Gone Flake. Une semaine plus tard, Lost Chord était n ° 16, puis figurait dans le top dix pour la première fois au n ° 7. Il a culminé au n ° 5 en septembre et était un vendeur régulier alors que les Moodies construisaient leur catalogue distingué de sorties d’albums, faisant une dernière apparition dans le top 40 jusqu’en 1972.

Avec In Search Of The Lost Chord, les Moody Blues développeraient l’élan qui les a emmenés dans l’aventure épique et mondiale qui se poursuit encore aujourd’hui. Comme l’a dit le bassiste-compositeur John Lodge à propos de la sortie de son album solo de 2015, 10,000 Light Years Ago: «Dans les Moodies, dès que vous avez écrit une chanson et l’avez jouée au reste des gars, elle est devenue leur chanson, qui C’était beau pour moi parce que je voulais que tout le monde joue ce qu’ils croyaient être la bonne chose pour cette chanson.

