Une histoire du hip-hop en 20 chansons? C’est déjà assez difficile de condenser la carrière d’un artiste en 20 chansons, mais toute tentative de faire de même pour un genre entier est une tâche insensée. C’est néanmoins un exercice intéressant. Si vous parliez à quelqu’un qui n’était pas familier avec le genre, quelles chansons choisiriez-vous pour raconter l’histoire du hip-hop?

Vous devez bien sûr commencer par le début. Et le hip-hop, peut-être uniquement parmi toutes les formes musicales, a une date de début généralement acceptée. Cela est arrivé le 11 août 1973, lorsque le DJ adolescent Kool Herc a joué la fête d’anniversaire de sa sœur dans le sous-sol de leur complexe d’appartements dans le Bronx, New York. Herc était à l’origine des premières innovations du style, en particulier l’isolement et la répétition de sections de percussions de disques funk, en utilisant un deuxième exemplaire du même disque et en étendant les ventilations afin que les danseurs athlétiques puissent se laisser aller. Ces pauses de percussions prolongées sont devenues connues sous le nom de breakbeats, et les gens qui dansaient sur eux étaient appelés breakdancers, ou B-boys et B-girls. Bientôt, les maîtres de cérémonie – MC, parfois rendus phonétiquement comme «animateurs» et finalement connus sous le nom de «rappeurs» – criaient des salutations à leurs amis lors des fêtes et se mettaient à chanter des poèmes par-dessus eux.

Les premiers disques ont commencé à sortir en masse en 1979, époque à laquelle le rap était un art bien développé. Cette première floraison du hip-hop DJ n’a cependant jamais été enregistrée. Le plus proche que nous ayons de ce à quoi ressemblaient ces partis est arrivé en 1980 lorsque Grand maître Flash publié « Les aventures de Grandmaster Flash sur les roues d’acier», Une vitrine de ses étonnantes compétences.

« alt = » « />

Avec Herc et Flash, l’autre membre de la «sainte trinité» des DJ fondateurs du hip-hop était Afrika Bambaataa. Le Master Of Records déposait des sons européens ou japonais obscurs dans ses sets de block party. Avec son équipe de MC, Soul Sonic Force, il a fait ses débuts sur disque en 1982. »Planète Rock»A fusionné Kraftwerk avec des tambours programmés et a correctement lancé le sous-genre hip-hop connu sous le nom d’électro.

Si vous n’aviez que 20 chansons pour raconter l’histoire du hip-hop, vous voudrez peut-être aller à Exécuter-DMC en 1986 ensuite. Le troisième album du trio, Raising Hell, les a trouvés en train de retourner à l’ère des block-party pour s’inspirer, en supprimant les tambours programmés de leur son et en s’appuyant à nouveau sur des breakbeats échantillonnés. Lorsque leur producteur, Rick Rubin, a suggéré qu’ils n’avaient pas simplement rappé à la batterie au début de Aerosmith« S »Prend cette voie, »Mais en faisant une reprise de la chanson originale, le groupe a créé le premier hit hip-hop qui résonne fortement en dehors du noyau de fans de la musique. Il a fallu du rap mondial.

Les vannes se sont ouvertes et l’innovation par l’échantillonnage et la gymnastique verbale s’est déchaînée en 1988. Rakim, un adolescent de Long Island, investi dans le rap avec panache poétique, et lui et son partenaire DJ, Eric B, a emmené «Nautilus» le classique du jazz-funk breakbeat de Bob James dans l’espace sur “Suivez le guide. » Fellow Long Islanders Ennemi public a relevé le défi lancé en 1982 lorsque « The Message » de Melle Mel a montré que le rap pouvait être un moyen de commentaire social et de protestation: PE a construit une représentation en tant que version hip-hop de The Clash, « Combattre le pouvoir»Parmi leurs hymnes les plus indélébiles. Pendant ce temps, à Los Angeles, les rappeurs ont commencé à parler des guerres de gangs qui ravageaient les banlieues à prédominance noire de la ville, et avec « Tout droit sorti de Compton« Et son album parent, N.W.A codifié ce qui a été étiqueté comme «gangsta rap»: ce serait un style emblématique du hip-hop pour les années à venir.

« alt = » « />

De là, les branches de l’arbre hip-hop s’étalent dans toutes les directions. De retour sur la côte Est, la coalition ludique Native Tongues a fait une musique plus brillante que la politique intense de PE ou le style gangsta de N.W.A. La famille comprenait des groupes tels que De La Soul, Jungle Brothers et Une tribu appelée Quête, dont le deuxième album, The Low End Theory en 1991, présentait le classique de tous les temps « Scénario», Mettant en vedette leurs amis, Leaders Of The New School. Le Q-Tip de Tribe et Busta Rhymes des leaders allaient devenir des stars à part entière. Les femmes ont toujours eu leur place dans l’histoire du hip-hop, et Sel-N-PepaSon troisième album, sorti en 1993, a vu le trio féminin connaître un énorme succès mondial, des chansons comme « Shoop»Tournant les tropes macho sur leur tête.

Après un ancien membre du N.W.A Dr. Dre vu son The Chronic devenir massif, le Clan Wu-Tang, neuf MC de Staten Island et Brooklyn, refondent le hip-hop comme le descendant spirituel des anciens arts martiaux chinois avec des chansons telles que « CRÈME.. » Nas a abandonné le premier album presque parfait d’Illmatic l’année suivante, et Notorious BIG a fusionné gangsta et narration sur son film cinématographique vif Ready To Die.

Comme Biggie nous l’a dit sur la première chanson complète de cet album, « Les choses ont changé»Dans le jeu de rap. Il est devenu impliqué dans une querelle avec le rappeur-acteur 2Pac, et comme les deux hommes ont rencontré des morts violentes dans la seconde moitié des années 90, la musique semblait prise par la crise – malgré des chansons comme le single de Pac de 1995 « chère maman», Qui a montré qu’il était possible de chevaucher les frontières entre le style politique« conscient »et les raps de la vie criminelle plus orientés vers la rue. Il a été laissé à KRS-One, une icône omniprésente depuis ses débuts avec Boogie Down Productions en 1986, pour rappeler au monde les principes fondamentaux du rap, du DJing, du breakdance et du graffiti sur la brillante coupe de 1997 »Entrez dans un monde (Rapture’s Delight). »

« alt = » « />

Tout était désormais possible. Lauryn Hill a remporté une étagère pleine de Grammys avec ses débuts en solo en 1998 et, sur «Tout est tout», Nous a montré qu’un rap peut vous emmener à travers l’espace et le temps en un instant, comme personne n’avait vraiment réussi depuis Rakim. Dans le nouveau millénaire, Atlanta duo OutKast a amené le rythme effréné de la production de drum’n’bass au Royaume-Uni, les guitares hurlantes du rock psychédélique et les talents de rappeur à la vitesse de la lumière à porter sur le vertigineux et brillant « BOB», Où des métaphores tirées des gros titres du jour ont été déployées pour avertir les concurrents de ne pas tester la suprématie stylistique du duo. Egalement en 2000, Eminem, un blanc originaire de Detroit, est devenu Elvis du genre: une star conquérante du globe qui a emmené la musique dans des millions de nouveaux foyers, mais sans alourdir le genre avec des chansons comme « Stan. »

Un an plus tard, Missy Elliott a fait tourner les têtes (et bien plus encore) avec son aide Timbaland « Obtenez Ur Freak On. » Et juste un peu après ça, Kanye West, producteur devenu rappeur, a fait équipe avec Biggie et Nas Contemporary Jay Z sur « Diamants de Sierra Leone (Remix)»Pour critiquer la culture de la consommation ostentatoire du rap et amener les scénographes obsédés par le bling à commencer à réfléchir à ce que leur éclat a vraiment coûté. Les racines, un groupe qui jouait d’instruments en direct depuis le premier jour (ils ont commencé comme musiciens de rue), réfute la critique souvent exprimée selon laquelle le hip-hop est une question de vol de musique: le bourdonnement et le bruit de « J’arrive»Était une vedette sur leur excellent album de 2006, Game Theory, mais a continué à avoir une vie au-delà de cela lorsque le groupe sans précédent polyvalent a été embauché comme groupe de maison sur Late Night With Jimmy Fallon. (La chanson est devenue le thème de l’émission.)

Alors que l’histoire du hip-hop devient une histoire de plus en plus longue, certains thèmes perdurent. Exemple concret: les critiques qui semblent penser que le rap est une forme d’art moindre. Kendrick Lamar connaît ce sentiment: l’hymne édifiant « Bien»A été critiqué pour avoir promu le type de décadence sociale et de négativité qu’il a été écrit pour aider ses auditeurs à surmonter en 2015. Il remporterait un prix Pulitzer en 2018 … et les critiques, apparemment, n’ont fait que se faire entendre.

« alt = » « />

Néanmoins, l’histoire du hip-hop est une question de persévérance. Et la musique continue de résonner et de résonner dans le monde entier. Il y a eu de grands disques hip-hop faits en France, en Allemagne, au Japon, en Afrique du Sud, en Suède et dans de nombreux pays. Au Royaume-Uni, des décennies d’innovation et d’expérimentation ont vu des styles tels que drum’n’bass, Britcore et grime se développer à part entière et avoir un impact sur le reste de la forme d’art. « Me sentir, « Une collaboration entre trois des MC les plus anciens de la scène grime, montre le cycle de l’influence qui tourne à son tour. Puce, Kano, et Misérable 32 Prenez les sons, les styles et l’argot de Londres et livrez des vers aussi complexes et intelligemment nuancés que tout ce qui se passe dans l’histoire du rap. En effet, alors que Wretch fait référence à «Things Done Changed» de Biggie et transforme la réplique du regretté rappeur dans l’étincelle d’un nouveau thème et un appel à l’esprit et à l’intelligence pour triompher, nous voyons et entendons l’essence de ce que le hip-hop a toujours été. Près de 50 ans après sa naissance, le hip-hop règne toujours en maître.

« alt = » « />