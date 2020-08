À l’intérieur du métal, il y a beaucoup de groupes légendaires, mais en parlant spécifiquement de thrash, Metallica est l’un des quatre grands de ce genre. Et même si certains n’aiment pas l’idée, James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich, Cliff Burton et les autres membres qui sont venus au fil des ans ont complètement changé la donne.

Ils sont passés d’un groupe qui jouait dans de petits bars à travers les États-Unis, à remplir les stades du monde entier, mais aussi grâce à eux de nombreux jeunes groupes ont pu se frayer un chemin et ainsi amener des milliers de personnes à les écouter.

Avec une carrière aussi grande que la leur et maintenant, beaucoup se contenteraient de ça. Cependant, Ce bandota a encore beaucoup à offrir, ils ont encore des objectifs à remplir et, surtout, ils veulent se surprendre.

Profitant de la sortie de leur prochain album live, S et M2, nous avons eu l’opportunité incroyable de discuter avec le grand Kirk Hammett, guitariste principal de Metallica, qui entre autres nous a parlé du déroulement de ce spectacle, des moments les plus importants, de la vision qu’il a du rock aujourd’hui, la chose la plus précieuse qui l’a laissé dans ce groupe et comme s’il ne voulait pas, il nous a dit pourquoi il aime le Mexique.

Jours de quarantaine pour Kirk Hammett

Les musiciens et les grands groupes ont l’habitude de jouer partout dans le monde, sur des tournées qui peuvent durer des mois et dans certains cas s’étendre sur des années. Metallica le sait parfaitement, car pendant près de quatre décennies de carrière, ils ont joué dans presque tous les lieux et pays auxquels ils peuvent penser. (en disant qu’ils ont même monté un spectacle en Antarctique en 2013).

Et peut-être en ces jours de quarantaine, grâce à la pandémie de coronavirus, Les membres du groupe deviennent fous des concerts et des festivals qui ont dû être annulés. Cependant, pour quelqu’un comme Kirk Hammett ces jours-ci ont été aimés, car il les utilise pour se reposer de ces tournées intenses, mais surtout POUR FAIRE DE LA MUSIQUE AVEC JAMES, LARS ET ROBERT.

«Tout ce temps que j’ai passé dans ma maison à me protéger, revoir certains riffs que j’avais là-bas et composer des trucs avec les gars. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, Je n’aime pas vraiment sortir, j’ai donc profité de ces jours pour rester pour jouer de la guitare, pratiquer et utiliser ce moment comme un point créatif. J’essaye d’être calme, heureux. Heureusement que tout le monde autour de moi va bien, je sais que beaucoup de choses se passent dans le monde, alors j’essaie de transmettre à tout le monde le sentiment que tout ira bien. Nous n’avons pas d’autre choix, mec.

Metallica retourne travailler avec un orchestre

En 1999 et avec une carrière consolidée, Metallica a donné l’un des concerts les plus importants de toute sa carrière et à la surprise de beaucoup, ce n’était pas lors d’un festival devant des milliers de personnes, comme ils l’ont fait en Russie devant 1,6 million de personnes. A cette occasion lNous sommes descendus aux décibels de leurs amplificateurs pour montrer au monde que leur musique sonne incroyable accompagnée d’un orchestre.

Le résultat fut un concert spectaculaire appelé VOUS, où le groupe a joué tous ses tubes et qui a laissé la grande majorité la bouche ouverte. 20 ans plus tard, a organisé un spectacle similaire avec le San Francisco Symphony pour ouvrir l’arène du Chase Center à San Francisco, et il est inévitable de ne pas se demander les différences entre l’un et l’autre, mais Kirk lui-même nous dit tous les détails.

« Le plus grand défi? Laissez-moi y réfléchir très bien. Nous savions ce qui pouvait arriver, car nous l’avons déjà fait. Nous avions en tête que c’est un processus où nous devons aller répéter, nous savions très bien que plus tard nous devions aller avec l’orchestre et jouer sur scène et voir comment tout fonctionnerait. Mais en parlant de défis … Je pense que cette fois, nous n’avons pas eu autant de problèmes avec l’audio, vous savez? C’était le vrai défi car il se passe toujours quelque chose, surtout avec des chansons que nous n’avions pas jouées auparavant avec l’orchestre, je pense que cela nous a obligé à vérifier que tout était presque parfait, nous ne voulions pas que cela affecte les nouvelles chansons que nous avons jouées dans l’émission C’était donc très efficace de travailler comme ça. »

Les grands pratiquent encore

On pourrait penser que quelqu’un comme Kirk Hamett –Qui est l’un des étudiants les plus célèbres de la légendaire Joe Satriani-, avec des années d’expérience à jouer de la guitare dans des studios d’enregistrement et des concerts live, vous n’avez pas à vous entraîner pour un concert comme le S & M2. Mais en réalité nous avons complètement tort, parce qu’il s’est préparé comme jamais à devenir un guitariste encore meilleur, en faisant toutes sortes d’exercices.

«Je suis sûr que je suis un guitariste préparé physiquement, musicalement et mentalement, mais je dois admettre que deux semaines avant le concert, j’ai pris le temps de faire de l’exercice. J’ai demandé l’aide de professionnels, et juste une semaine avant, j’ai parlé à mon équipe de professeurs pour m’aider avec des exercices de doigté et des gammes sur la guitare acoustique qui sont très difficiles à jouer. Et tout ça pour que quand je passe à la guitare électrique, il semble que je vole. J’ai essayé d’être mieux préparé que jamais. »

Un nouveau son pour les dernières chansons

Bien qu’ils aient joué des classiques à ne manquer dans aucun de leurs concertscomme « One », « Master of Puppets », « Nothing Else Matters » et « Enter Sandman », la chose la plus importante pour Metallica dans cette présentation était de jouer les morceaux de ses albums les plus récents, Mort magnétique et Câblé… pour s’autodétruire, et leur donner une nouvelle vie, presque comme s’ils les enregistraient pour la première fois.

Et cela peut être vu avec la setlist, car elle est pleine de nouvelles chansons. On sait qu’il est difficile de choisir un moment favori, avec un concert aussi impressionnant et avec la production que cela implique. Mais sans problèmes, Kirk nous a dit quels étaient les moments forts de ce spectacle pour lui, et pour nous tous qui manquons encore le grand Cliff Burton, il y avait un petit hommage qui a été rendu dans le S & M2.

« Je dois dire que «Halo on Fire» a très bien fonctionné pour nous. Je pense que ça sonnait bien quand nous l’avons joué avec l’orchestre, ce qui l’a vraiment fait briller. Même si J’ai aussi aimé la façon dont d’autres chansons étaient comme ‘Nothing Else Matters’, ‘The Day That Never Comes’, et surtout je pense ’All Within My Hands’ il a bénéficié des arrangements que jouaient les musiciens de l’orchestre ». « Mais si je devais vous raconter mes moments préférés, ce serait sans aucun doute jouer «Halo on Fire» et «All Within My Hands» parce que Robert (Trujillo) et moi avons chanté trois parties d’harmonies Avec un autre chanteur qui est venu nous aider appelé Avi (Vinocur), c’était la première fois que nous faisions ça en live et surtout dans une chanson acoustique. Il y avait aussi d’autres parties que j’aimais comme James (Hetfield) jouant « The Unforgiven III » a cappella et uniquement avec l’orchestre, c’était très coolJe veux dire, j’étais satisfait du résultat final et je pense que ça sonnait bien. »

«Un autre moment génial c’était quand Scott Pingel jouait le solo de Cliff à la contrebasse –Dans «(Anesthesia) Pulling Teeeth», qui m’a beaucoup surpris, je pense que personne ne s’attendait à quelque chose comme ça, mais à la fin j’ai l’impression que ça a fini par être un grand hommage au solo de Cliff BurtonNous avons tous été surpris, je ne m’y attendais pas du tout.

Nous connaissons Kirk Hammett pour être une vraie bête de guitare et ses références le prouvent. Son nom est apparu sur les listes des meilleurs guitaristes de l’histoire et cela est démontré à chaque fois qu’il accroche l’une des lyres qu’il a avec des références à beaucoup de films d’horreur mais … Pouvez-vous imaginer un monde où les guitares ne vous frapperont pas? Bon, Eh bien, il l’a en tête et opterait également pour des instruments à cordes.

«Si je ne jouais pas de guitare, je pense que je choisirais le violon, le violoncelle ou l’alto, j’aime le son de ces trois instruments à cordes. Mes deux enfants les jouent, l’un du violon et l’autre le viole. En fait, ils jouent parfois ensemble. Je sens que j’ai la tonalité à l’esprit, et combinés, ils me transmettent puissance et grandeur. Je pense que ce sont des instruments de métal très lourds et que presque personne n’a remarqué. Pour moi, ils sont extrêmement lourds, si je ne jouais pas de guitare et devais en choisir une, je pense que j’irais pour un alto ou un violoncelle, quelque chose comme ça. Au final ce serait un instrument à cordes, je voulais jouer du cor mais j’ai essayé plusieurs fois, mes notes s’en allaient et non, je ne suis pas bon.

L’influence d’Ennio Morricone sur la carrière du groupe

L’un des plus grands rituels au sein de Metallica est de commencer chacun des concerts avec « The Ecstasy of Gold », l’une des pièces qui Ennio Morricone composé pour le western classique de 1966, Le bon le mauvais et le laid. Écouter cette chanson est pratiquement l’un des rituels que le groupe et le public savent ce qui doit se passer pour qu’un spectacle soit épique, comme s’il s’agissait de l’essence dont tout le monde a besoin.

Malheureusement, il y a quelques semaines, le compositeur légendaire est décédé à 91 ans. C’est pourquoi profiter de cette connexion magique et inexplicable entre le groupe et Ennio, mais surtout parce que l’opportunité s’est présentée, Kirk Hammett nous raconte l’importance de débuter ses présentations avec cette mélodie et l’influence de ce thème particulier pour mettre en scène ses spectacles.

«Je n’ai pas pu le rencontrer en personne et nous ne l’avons jamais rencontré, mais sa musique a évidemment influencé de nombreuses générations. «Ecstasy of Gold» est la chanson que nous jouons presque 99% du temps avant les concerts de Metallica. Et c’est le petit hommage que nous pouvons rendre à Ennio Morricone, notamment avec ce morceau de musique, parce qu’il a écrit ce morceau, c’est le sien, nous sommes nés alors qu’il existait déjà. » «Il n’y a vraiment pas une telle raison pour justifier que nous avons ouvert avec cette chanson, c’est juste une énorme influence sur nous. Il (Ennio) donne le ton à tous les spectacles, «Ecstasy of Gold» nous élève pour jouer, botter le cul sur scène et faire de notre mieux. Je pourrais dire que cette chanson est la bande originale de tous les concerts de Metallica, c’est la première chose que vous écoutez avant de partir. C’est la première pièce monumentale entendue sur les intervenants de nos spectacles, faisant partie de la setlist. La chanson remplit sa mission, elle excite les gens et elle nous remplit d’énergie pour donner un excellent spectacle ».

DÉCHIRURE. Ennio Morricone

Votre carrière était légendaire, vos compositions étaient intemporelles. Merci d’avoir créé l’ambiance pour tant de nos émissions depuis 1983. pic.twitter.com/ac1QZ9QLPs – Metallica (@Metallica) 6 juillet 2020

Que pense Kirk Hammett du rock actuel?

Pour quelqu’un comme Kirk Hammett, avec tant d’années de carrière et impliqué dans la musique, Il semblerait qu’il ne se soucie pas tellement de ce qui se passe actuellement dans l’industrie. Et même s’il a réussi à composer des riffs et des solos spectaculaires sur cette planète, Il a dû faire face à un changement de génération, aux tendances et surtout aux goûts, en termes de genres et d’artistes.

Malgré le fait que beaucoup considèrent que le rock n’est plus d’actualité comme avant, le guitariste estime que c’est toujours important pour les jeunes, pour tous ceux qui trouvent le moteur d’une guitare pour exprimer ce qu’ils ressentent et pensent. Mais tout comme cela se passe à différentes étapes de la musique, pour l’instant le genre que beaucoup aiment et qui a changé l’histoire est dans une phase rare, comme le recrutement.

«Chaque génération nous montre son propre style musical, et avec lui vient aussi son goût musical. Je ne suis pas assis dans le rôle de juger la musique de cette nouvelle génération ou de la commenter. C’est une situation étrange, mais je sens que pour moi le rock est toujours populaire et continue de remplir sa mission comme il le fait depuis si longtemps, du moins depuis 30 ans que je joue. Tout a l’air très différent, j’ai vu passer des musiciens et des groupes, mais maintenant il y a des jeunes qui forment leurs propres groupes de rock, c’est plein d’espoir« Je pense que c’est la chose la plus intéressante, parce que maintenant les jeunes qui se lancent dans le rock and roll sont considérés comme des étrangers en ce moment, parce que ce n’est pas ce que les jeunes entendent. Mais en même temps, c’est toujours la musique la plus puissante et la plus inspirante que l’on puisse entendre, Je vois ça de l’extérieur et qui sait ce qu’on peut découvrir en étant à l’intérieur de tout ça (en parlant des nouveaux groupes) ».

Et bien que l’image pour lui soit complexe, pense que le rock vit dans ces petits groupes qui ne sont pas complètement célèbresMais ils ont une proposition et quelque chose à dire à propos de ces groupes que vous vous retrouvez à jouer dans des endroits insoupçonnés. Malgré tout ça, Kirk pense que tous ces artistes inconnus pourraient toucher plus d’oreilles si les gens n’étaient pas si durs, ou si les médias lui ont donné l’occasion de se montrer au monde, comme cela leur est arrivé.

« Vous trouverez toujours de grands artistes, si vous allez dans le métro, vous verrez sûrement des propositions incroyables, dans chaque génération il y a de bonnes et de mauvaises choses, plongez dans ces petits forums et il y aura un groupe intéressant, même s’il n’est peut-être pas si populaire. Les musiciens font face à toutes sortes de publics, parfois ils sont très durs si vous ne jouez pas les chansons auxquelles ils s’attendent, ils se fâchent et cela peut être un obstacle pour tous, mais les artistes essaient de se connecter avec tous ». « Peut-être que pour beaucoup, le rock n’est pas le genre musical le plus écouté en ce moment, mais je pense que beaucoup de jeunes groupes en bénéficieraient si la situation était complètement différente. Ils auraient l’attention des médias et ils atteindraient une nouvelle génération qui cherche à rencontrer ce son, qu’ils trouvent une nouvelle perception. J’espère que ça change, qu’il y a un retour, J’espère toujours que le rock et le heavy metal reviennent comme avantParce que les deux sont considérés comme underground en ce moment, je pense que c’est le bon moment pour sauver ces genres.

La meilleure chose à faire dans un groupe appelé Metallica

Ce n’est un secret pour personne que À l’intérieur de Metallica, beaucoup de choses se sont produites. De la colère qu’ils avaient avec Dave Mustaine, la mort tragique du légendaire Cliff Burton, la sortie de Jason Newsted et même les problèmes qui James Hetfield ont eu avec de l’alcool. Malgré tout, des coups que la vie donne et qui sait où, Ils ont trouvé la force de faire face à tous les problèmes.

Maintenant et après presque 40 ans à jouer ensemble, ils se sentent comme un nouveau groupe, plus fort que jamais. Cependant, pour Kirk Hammett, la meilleure chose qui lui soit arrivée dans ce groupe n’a rien à voir avec l’argent, le luxe ou la célébrité Sinon le contraire. Il reste avec ces fans qui lui ont dit que sa musique avait changé leur vie et en jouant avec ceux qu’il appelle des amis.Imaginez que vous vouliez jouer jusqu’à ce que le corps soit plat.

« Je pense que la chose la plus importante qui m’a permis d’être à Metallica va au-delà de l’évidence, etNous sommes dans un moment très confortable en tant que personnes et en tant que groupe créant de la musique, j’adore ça. Je sens que le meilleur de tout, c’est que les gens viennent nous dire que nos chansons les ont aidés, qu’ils leur apportent joie et bonheur, pour moi c’est le plus beau cadeau. Que le public connaisse ma musique et que ce que nous faisons en tant que groupe est apprécié par beaucoup, et pas seulement cela, mais cela aide les gens. «À la fin de la journée, j’aime aider les autres, tu sais? Je pense que la musique est toujours bonne, elle est bonne pour le monde, elle est bonne pour l’avenir, elle est bonne pour les enfants, donc la seule chose qui nous reste est de continuer à jouer, je n’ai pas l’intention de prendre ma retraite, je me vois jouer avec Metallica et faire ça jusqu’à ce que je ne puisse plus »

Kirk Hammett aime-t-il les cachanillas?

Juste avant de dire au revoir, Kirk Hammett a profité de l’occasion pour nous parler brièvement de son amour pour le Mexique (surtout pour toutes les cachanilles). Il s’avère que, comme beaucoup d’autres personnes qui grandissent à la frontière entre notre pays et les États-Unis, Il a eu la chance de rencontrer des compatriotes, qui lui ont parlé de la richesse culturelle de notre pays.