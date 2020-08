Martin Birch a contribué à façonner le son du rock et du métal tels que nous les connaissons. Le producteur, décédé à l’âge de 71 ans, était le génie du studio de choix pour certains des plus grands groupes de musique, de Deep Purple, Black Sabbath et Rainbow à Iron Maiden, Whitesnake, Blue Öyster Cult et au-delà.

Birch a commencé à travailler avec Jeff Beck et Fleetwood Mac de l’époque de Peter Green, avant d’être recruté par Purple pour concevoir et coproduire plus tard la série d’albums historiques qu’ils ont enregistrés entre 1969 et 1975.

Les anciens membres de Purple Ritchie Blackmore et David Coverdale ont fait appel à ses services pour produire des albums de Rainbow et Whitesnake, et il a fait équipe avec un Black Sabbath rajeuni pour enregistrer les albums Heaven And Hell et Mob Rules de Ronnie James Dio.

Mais ce serait le long mandat de Birch en tant que producteur d’Iron Maiden dans les années 80 et au début des années 90 pour lequel il est devenu le plus réputé, aidant à transformer les Londoniens en superstars mondiales. Birch a pris sa retraite après avoir produit l’album Fear Of The Dark de Maiden en 1992, laissant un CV inégalé.

Martin Birch a participé à des dizaines d’albums classiques, mais en voici 10 des meilleurs.

Jeff Beck – Beck-Ola (ingénieur, 1969)

En 1969, Martin Birch commençait à peine sa carrière en tant que l’un des jeunes ingénieurs de studio de Londres, mais son travail sur trois albums clés cette année-là – Beck-Ola, Fleetwood Mac’s Then Play On et Deep Purple’s Concerto For Group And Orchestra – le marquera. comme l’un des talents les plus prometteurs et innovants de la scène.

Beck-Ola était le deuxième et dernier album du Jeff Beck Group avec Rod Stewart et Ronnie Wood. Stylistiquement, c’était un saut par rapport à son prédécesseur, Truth de 1968, et la pureté du son de la guitare de Beck semblait juste un peu différente – et un peu meilleure – que ce que tout le monde faisait.

Cité par David Coverdale de Whitesnake comme l’un de ses albums inspirants – «Mon Dieu, est-ce que ça s’est connecté avec moi» – il préfigure également la carrière créative que Coverdale et Birch forgeront des années plus tard.

Acheter sur Amazon

Deep Purple – In Rock (ingénieur, 1970)

Deep Purple avait convaincu leur direction et leur maison de disques de leur permettre de produire eux-mêmes In Rock – assez inhabituel pour l’époque – alors c’était chanceux pour eux de faire équipe avec un jeune ingénieur progressiste appelé Martin Birch.

«Oui, nous avions un ingénieur dynamique à Martin Birch», nous a dit Ian Gillan en 2005. Birch s’est avéré être une révélation. «Musicalement, Martin n’a rien eu à faire. Ce n’était pas un producteur dans ce sens, mais c’était un ingénieur avec une nouvelle façon de penser. Il n’a pas «fermé» le studio pour tout déconcerter et le réduire à zéro, puis le reconstruire sur le bureau, ce qui était la connaissance reçue à l’époque.

« Ce qu’il a fait, c’est d’écouter le son d’un kit de batterie dans une pièce, puis d’essayer de reproduire le son. C’était une pensée révolutionnaire, croyez-le ou non. Il a en quelque sorte obtenu le son juste. Il l’a enregistré fort, et au diable le mètres – ils allaient dans le rouge partout.

À commencer par Speed ​​King et Bloodsucker, l’auditeur involontaire a été laissé ensanglanté, meurtri et battu par le nouveau style d’attaque des Purps. Oubliez le NWOBHM, c’est là que Metallica a obtenu ses côtelettes.

Acheter sur Amazon

Deep Purple – Fabriqué au Japon (ingénieur, 1972)

Si Fireball est l’album Mk II préféré d’Ian Gillan, alors Made In Japan est celui d’Ian Paice. «C’est probablement le meilleur disque de rock live jamais réalisé», a-t-il dit fièrement. «En tant que tour de force d’innovation et de vie à la pointe, avec un jeu formidable et un son fantastique, rien ne se rapproche. Jon Lord a confirmé: « C’est la quintessence de ce que nous défendions à l’époque. »

Birch, qui a travaillé sur l’album en tant qu’ingénieur, a pu expliquer pourquoi le disque a pu être si proche du cœur de Paice. Il a une fois laissé échapper que ni Ian Gillan ni Ritchie Blackmore n’avaient réellement entendu l’album avant sa sortie – seuls Roger Glover et Paice étaient en studio quand il a été mixé.

Pourtant, il montrait Purple à la hauteur de ses pouvoirs, chevauchant une ligne indélicate entre intense et indulgent, monstrueux et sinueux.

Acheter sur Amazon

Arc-en-ciel – Rising (1976)

Moins d’un an après avoir quitté Deep Purple, Blackmore a livré un chef-d’œuvre avec ce deuxième album de Rainbow. Rising avait une puissance et une qualité grandiose parfaitement illustrées par sa pochette. Blackmore n’avait retenu que Ronnie James Dio dans un nouveau line-up mettant en vedette le batteur puissant Cozy Powell.

Mais Blackmore avait également amené Birch avec lui pour superviser les séances. Ayant travaillé avec l’ancien groupe de Blackmore pendant leurs périodes les plus turbulentes, le Birch aux allures de Zen a eu une influence apaisante. Il était également ceinture noire en karaté, ce qui lui donnait une assurance qui lui était utile lorsqu’il s’agissait de personnalités fortes.

Sur un album chargé de morceaux puissants – Tarot Woman, Starstruck, A Light In The Black – le couronnement était Stargazer. Avec la voix de Dio volant haut au-dessus du riff de Blackmore, le son gonflé par l’Orchestre philharmonique de Munich, c’était le Cachemire de Rainbow.

Acheter sur Amazon

Whitesnake – Prêt et Volonté (1980)

Birch avait déjà travaillé sur certains des albums préférés de David Coverdale au moment où Whitesnake a commencé à travailler en 1978, de sorte que le groupe devrait le choisir comme leur producteur de longue date était parfaitement logique pour ceux qui y avaient prêté attention.

Sur leur troisième album studio, Whitesnake’s good time blues rockin ‘anglais a atteint son apogée – et a frappé paydirt avec Fool For Your Loving, leur premier Top 20 au Royaume-Uni.

Ce premier match rejoint bien Sweet Talker puis Ready An ’Willing lui-même – tout est entré directement dans la setlist et il était clair que Coverdale était au sommet de sa forme. Assistez à son chant sur Carry Your Load et à la nouvelle version (légèrement trop cuite) de sa chanson solo Blindman.

Acheter sur Amazon

Black Sabbath – Le paradis et l’enfer (1980)

Pour de nombreux puristes, le sabbat n’est pas le sabbat sans Ozzy. Mais pour Geezer Butler, Heaven And Hell – le premier album du groupe avec l’ancien chanteur de Rainbow Ronnie James Dio – est aussi bon que les cinq premiers qu’ils ont réalisés avec Ozzy. Et il a raison. Intrépide par la tâche de remplacer ce qui semble irremplaçable, Dio a rajeuni un groupe en déclin depuis cinq ans.

Outre le recrutement de Dio, l’autre changement majeur est venu avec l’arrivée du producteur Martin Birch, le premier outsider à travailler avec Sabbath en studio depuis Rodger Bain sur Master Of Reality en 1971.

«Nous avons estimé que faire venir quelqu’un pouvait vraiment aider à concentrer les idées», nous a dit Tony Iommi en 2016. «C’est Ronnie qui avait recommandé Martin, car ils avaient travaillé ensemble à Rainbow. Ce qu’il a apporté était une dimension supplémentaire aux chansons. Et nous avons également enregistré très vite.

« L’ensemble du processus s’est très bien déroulé. Nous avions l’habitude de prendre de plus en plus de temps à enregistrer, les choses devenant incontrôlables. Mais cette fois, c’était une joie d’être en studio. »

Acheter sur Amazon

Blue Öyster Cult – Feu d’origine inconnue (1981)

Blue Öyster Cult a fait appel à Birch pour produire l’album Cultösaurus Erectus des années 1980, qui a retrouvé le groupe américain sur une reprise après quelques années bancales. Mais c’est le feu d’origine inconnue de l’année suivante qui remit le dos dans les charts et de nouveau au sommet.

Birch les a aidés à équilibrer des passages musicaux lourds avec des touches pop-rock plus légères, avançant avec audace dans les années 80 avec une collection de chansons qui a un sentiment d’appréhension et de solitude SF (Veteran Of The Psychic Wars), un amour macabre (le hit américain Burnin ‘For You), du riffage de strafing (Heavy Metal: The Black And Silver) et des histrionics du film B (Joan Crawford).

Parfois, BÖC semble s’enlever de la pisse et de sa réputation d’être le groupe de métal de Thinking Man. Pour la plupart, cependant, c’est un enfer monumental.

Acheter sur Amazon

Le groupe Michael Schenker – Attaque d’assaut (1982)

Assault Attack a été créé au milieu d’une période d’agitation relative – enfin, des changements de line-up – dans le camp Michael Schenker. En 1982, le batteur du Sensational Alex Harvey Band, Ted McKenna, avait remplacé Cozy Powell à la batterie, Graham Bonnet avait succédé à Gary Barden et le groupe avait une nouvelle représentation.

Un autre changement est venu sous la forme de Birch assumant les fonctions de production. Ce fut une décision qui s’est avérée fortuite – Schenker lui-même affirmant qu’Assault Attack est «l’album de MSG le plus populaire auprès des musiciens», abritant également les incontournables Rock You To The Ground, Desert Song et Assault Attack.

Acheter sur Amazon

Iron Maiden – Le nombre de la bête (1982)

Le premier album de Bruce Dickinson avec Maiden est un triomphe mur à mur. Le nouveau pouvoir que Dickinson a apporté au groupe n’a pas été perdu pour Birch. Ayant déjà produit leur précédent album Killers en 1981, il a immédiatement réalisé le potentiel de brillance qui avait été débloqué en changeant de chanteur.

« Lorsque Bruce a rejoint, cela a énormément ouvert les possibilités du nouvel album », a-t-il déclaré. « J’avais le même sentiment sur The Number Of The Beast que lorsque nous avons fait l’album Deep Purple, Machine Head. C’était le même genre d’atmosphère, le même genre de sentiment, genre, quelque chose de vraiment bien se passe ici. »

Dickinson a tenu à déclarer l’impact de Birch sur l’album: « Martin était comme un gourou pour moi, et tout le monde dans Maiden à l’époque », a-t-il déclaré. « Le tout était juste une soirée entre garçons. Nous avons passé un très bon moment. »

Garanti de figurer dans toutes les listes des plus grands albums de heavy metal jamais réalisés, et à juste titre, The Number Of The Beast claque toujours comme un meunier de Muhammad Ali.

Acheter sur Amazon

Iron Maiden – Powerslave (1984)

Birch avait joué un rôle central dans le succès de Maiden au début des années 1980, contribuant à donner vie à la vision de Steve Harris avec sa production monumentale. Mais avec Powerslave, le groupe et Birch ont livré leur album le plus ambitieux à ce jour – un qui les aiderait à devenir des superstars mondiales.

« Nous avons enregistré l’album aux studios Compass Point à Nassau », a déclaré Adrian Smith à propos des sessions d’enregistrement. «Et à cette époque, certains d’entre nous étaient assez facilement distraits. Un soir, j’étais avec Martin Birch, faisant la fête jusqu’à trois heures du matin. Le lendemain, je suis monté au studio, vraiment gueule de bois, et il y a Martin, toujours debout de la nuit avant, et à côté de lui, il y a Robert Palmer, qui habitait à côté du studio. Je devais faire mon solo pour le morceau Powerslave, et j’avais le shakes, mais je suis juste allé, merde. J’ai réussi un solo et Robert Palmer allait, ‘C’est putain de super!’. »

Acheter sur Amazon