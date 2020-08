Le troisième volet hebdomadaire de la série de clips Join Together @ Home de la riche histoire en direct de The Who a été mis en ligne, ramenant les fans à leur célèbre performance en 1970 Festival de l’île de Wight. le série de six semaines of YouTube Premieres donne au public mondial du groupe la chance d’interagir en regardant des émissions vintage à travers les décennies, disponibles numériquement pour la première fois.

Roger Daltrey, en visionnant le nouvel épisode, a déclaré à propos de leur célèbre émission du 29 août de cette année: «J’ai lu des estimations de 600 000 à 700 000 personnes qui étaient à cette émission. Je ne me souviens même pas comment nous sommes arrivés là-bas, nous n’avons certainement pas volé vers celui-là. Nous avons pris l’avion pour le premier en 1969. »

La tournée de Who’s Tommy avait duré 15 mois au moment où le groupe est arrivé sur l’île au large de la côte sud de l’Angleterre, pour leur deuxième apparition consécutive au festival. Comme l’année précédente, ils ont joué une grande partie de l’album de Tommy, sorti en mai 1969, mais les fans étaient maintenant beaucoup plus familiers avec son matériel. The Who a ensuite livré divers succès précédents tels que « Substitute », « My Generation » et « Magic Bus » ainsi que « Summertime Blues » d’Eddie Cochran et le moins connu « Naked Eye ».

Le vaste ukrockfestivals.com Le site Web, dans sa critique du troisième Festival IoW, note: «Beaucoup de noms sur le projet de loi étaient grands, mais le temps a montré qu’ils n’étaient pas la crème de la crème de l’époque. Les faits saillants ont été les performances de The Who, Joni Mitchell et Miles Davis. Free, Taste, Family et Jethro Tull étaient bons, mais il y avait aussi des décors décevants d’artistes qui n’étaient pas à leur meilleur, comme The Doors et, malheureusement, Jimi Hendrix.

Les clips hebdomadaires Join Together @ Home sont gratuits, mais les téléspectateurs sont encouragés à faire un don aux co-bénéficiaires de la série, Teenage Cancer Trust et Teen Cancer America. Les organismes de bienfaisance, dans lesquels Daltrey et Pete Townshend sont étroitement impliqués, ont tous deux vu leurs revenus touchés pendant la pandémie. Les dons peuvent être effectués directement via le lien sur la page YouTube ou sur www.join-together.org.

