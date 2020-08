Dans une récente interview avec un auteur conservateur et un animateur de podcast David J. Harris Jr., rocker légendaire Ted Nugent a une fois de plus répété un récit poussé par des médias conservateurs et contesté par des experts de la santé qui suggère que le nombre officiel de décès dus au coronavirus est gonflé.

« Ils affirment que 160 000 personnes sont mortes du virus communiste chinois. Des conneries », a-t-il dit (voir la vidéo ci-dessous). « Ils affirment que des millions et des millions ont été testés positifs [for the virus]. Connerie. Ils affirment que les unités de soins intensifs sont surpeuplées. Connerie.

« Voici ce que le guitariste veut. Je veux voir une liste d’Américains morts, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet 2017. Je veux voir une liste d’Américains morts, ces mois, pour 2018. De tout morts – tous les morts. Parce que c’est ce qu’ils font. Vous pouvez être poignardé à mort par un meurtrier en liberté conditionnelle, et ils prétendront que vous êtes mort du virus communiste chinois. Nous l’avons entendu des médecins. « Vous ne pouvez pas dire qu’il est mort d’une crise cardiaque. Vous devez mettre COVID-19. »

« Je veux la liste des Américains morts pour les cinq dernières années, pour les six premiers mois de chaque année, et la comparer au nombre d’Américains qui meurent cette année », at-il poursuivi. «Et j’ai un grand cri de guerre qui résonne dans tout ce pays: des conneries. Ils mentent. CDC? Menteurs. le FBI? Menteurs. USDA? Menteurs. Le Bureau de la gestion des terres? Menteurs. le USDA? Menteurs. Vous ne pouvez faire confiance à aucune des bureaucraties alphabétiques du gouvernement. Ils sont ancrés dans ce gang des restes de l’État profond démocrate, menteur et arnaqueur. Et jusqu’à ce que Hillary Clinton et Barack Obama et Lois Lerner et Susan Rice et Loretta Lynch et Eric Holder sont en prison, l’Amérique ne fera pas confiance au gouvernement des États-Unis. Vous pouvez l’écrire. Vous pouvez transcrire ce que je viens de dire et m’appeler un radical, et vous auriez raison. Parce que je suis radical pour la justice, et je ne le vois pas. «

Il existe des théories selon lesquelles les experts médicaux gonflent le nombre de décès liés aux coronavirus pour effrayer les résidents afin qu’ils se conforment aux décrets exécutifs de divers États, comme celui qui oblige les résidents à porter des masques dans les lieux publics. Il a également été affirmé que les verrouillages n’étaient pas conçus pour la santé publique, mais plutôt pour détruire le Atout économie.

Selon Forbes, le nombre d’Américains qui croient que le nombre de morts est gonflé est le plus élevé parmi ceux qui reçoivent leurs nouvelles de Fox News (61%) et républicains (59%), alors que seulement 9% des démocrates et 7% de ceux qui reçoivent leurs nouvelles . et MSNBC crois la même chose.

De nombreux experts de la santé, dont Dr Anthony Fauci, un membre éminent de la Atout Le groupe de travail sur le coronavirus de l’administration et le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses ont rejeté les allégations selon lesquelles les décès dus aux coronavirus sont exagérés.

