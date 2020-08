Wayne Hussey de la Mission a révélé qu’il avait recruté un certain nombre d’amis musicaux pour retravailler le morceau classique de 1988 du groupe, Tower Of Strength.

La piste complète sera révélée le 28 août sous la bannière ReMission International, tous les profits des ventes allant à des associations caritatives personnellement choisies par les artistes impliqués et soutiendront les travailleurs clés au milieu de la pandémie de coronavirus.

Un court extrait de TOS 2020 a été publié et peut être écouté ci-dessous.

La chanson mettra en vedette une foule de musiciens, dont Julianne Regan de All About Eve, Billy Duffy de The Cult, Martin Gore de Depeche Mode, Budgie de Siouxsie & The Banshees, Jay et Michael Aston de Gene Loves Jezebel et James Alexander Graham de The Twilight Sad.

Aussi sur TOS 2020 seront ex Lol Tolhurst de The Cure, Evi Vine, Gary Numan, Midge Ure, Miles Hunt de The Wonder Stuff, le guitariste de Guns N ‘Roses Richard Fortus, Andy Rourke des Smith, Kevin Haskins de Bauhaus, Theatre of Hate et Kirk Brandon de Spear of Destiny, Rachel Goswell de Slowdive et The Soft Cavalry, Robin Finck, Steve Clarke et le producteur Tim Palmer.

Hussey dit: «Quand COVID-19 a frappé, j’ai commencé à recevoir des messages demandant: ‘Pourquoi ne rééditez-vous pas Tower Of Strength pour les travailleurs de première ligne?’ La chanson avait apparemment été adoptée comme hymne par certains employés du NHS, et cela m’a fait réfléchir que je voudrais contribuer quelque chose à la grande cause en ce moment sans précédent et que la seule chose que je pourrais vraiment apporter est la musique.

«Donc, en collaboration avec mon bon ami Michael Ciravolo, j’ai eu l’idée d’enregistrer une nouvelle version de Tower Of Strength pour une œuvre caritative en faisant appel à des amis et connaissances musiciens.»

Hussey dit que lui et les co-auteurs de Tower Of Strength Craig Adams, Mick Brown et Simon Hinkler ont accepté de «céder tout revenu d’édition généré par la nouvelle version à des organismes de bienfaisance nommés, y compris les redevances mécaniques et de performance et 100% des revenus générés par les ventes. . «

Il ajoute: « TOS 2020 a été renommé pour détourner les fonds de la version originale et les organismes de bienfaisance ont été personnellement nommés par les personnes impliquées dans son enregistrement et sa sortie. Parce que les contributions musicales sont mondiales, notre idée est que les bénéfices seront divisés et distribués. également parmi tous les bénéficiaires.

«Bien que toutes les versions soient disponibles à l’écoute sur toutes les plates-formes de streaming, je vais vous demander d’aider la cause en achetant au moins le forfait numérique qui ne coûte que 2,99 £. Ce n’est pas beaucoup, n’est-ce pas? Pour le prix d’un café, vous recevrez les cinq versions. Allez, aidez-nous à aider les autres.

Précommandez TOS 2020 sur le site Web de la Mission.

ReMission International: TOS 2020

1. TOS2020 (unique)

2. TOS2020 (Beholden To The Front Line Workers Of The World mix)

3. TOS2020 (Trentemøller Remix)

4. TOS2020 (Albie Mischenzingerzen Remix)

5. Tower Of Strength (original nouvellement remasterisé) – The Mission (piste bonus gratuite avec bundle uniquement)

TOS 2020 Les organismes de bienfaisance désignés comprennent actuellement:

NHS Charities UK

Hôpital pour enfants St. Jude, Memphis

Music Venue Trust UK

Covenant House, La Nouvelle-Orléans

Comité d’urgence en cas de catastrophe

MusiCares

Plan International

Soulagement direct

L’Écosse d’Alzheimer

Fondation Liberty Hill

L’arche de Shrewsbury

Memorial Sloan Kettering Center, NYC

Cancer de la prostate au Royaume-Uni

La clinique des ours en peluche

Rover rouge

Help Musicians UK

Nation de l’équipage

Clinique familiale de Venise

La Fondation Anthony Walker

Projeto Cáo Communitário

Fonds COVID-19 de la ville de San Francisco