Weezer a sorti son nouveau single Beginning Of The End, qui figurera sur la bande originale de Bill & Ted Face The Music.

Le film voit Keanu Reeves et Alex Winter reprendre leurs rôles de Bill & Ted’s Excellent Adventure en 1989 et Bill & Ted’s Bogus Journey en 1991, avec le nouveau film qui sortira sur grand écran le 1er septembre.

Weezer a déclaré: «Nous avons d’excellentes nouvelles pour vous. Début de la fin (Wyld Stallyns Edit) de Bill & Ted Face The Music est maintenant disponible. Regardez-le dans le film et sur la bande originale, le 28 août. »

Ils ont également donné une mise à jour sur l’état de leur nouvel album Van Weezer, en disant: «Il arrive maintenant en mai 2021, juste avant le Hella Mega Tour. Si vous avez pré-commandé un lot sur notre boutique en ligne, la marchandise commencera à être expédiée au début de la semaine prochaine. Plus de musique à venir pour vous les humains très bientôt, d’accord?

La bande originale de Bill & Ted Face The Music comprendra également Mastodon, Lamb Of God et FIDLAR. Consultez la liste complète des pistes ci-dessous avec une bande-annonce du film.

S’adressant récemment à Total Film, Reeves a déclaré: «Nous sommes toujours un film indépendant assez décousu. Cela fait partie du charme! Ce film est tout à fait dans l’esprit des deux autres films à tous les niveaux. Il y a donc des camées d’œufs de Pâques et d’autres personnalités musicales importantes qui sont importantes.

« Je ne veux pas en donner trop, mais l’esprit de celui-ci, jusqu’à la bande originale … c’est un film de Bill & Ted, tout droit. »

En mai de cette année, Weezer a félicité ceux qui se trouvaient en première ligne de la pandémie de coronavirus avec une vidéo pour leur single Hero qui figurera sur l’album Van Weezer.

Bill et Ted affrontent la bande originale de la musique

1. Perdu dans le temps – Big Black Delta

2. Gros ballon rouge – Alec Wigdahl

3. Début de la fin (Wyld Stallyns Edit) – Weezer

4. Histoire de nos vies – Enfants de la guerre froide

5. Rufus Lives – Mastodonte

6. Circuits du temps – Big Black Delta

7. Nuit la plus sombre – PAUVRETÉ

8. La mort de nous – Agneau de Dieu

9. Disjoncteur – FIDLAR

10. Laissez-moi seul – Culture Wars

11. Là où vous appartenez – Blâmez ma jeunesse

12. Face the Music – Wyld Stallyns (feat. Animals As Leaders, Christian Scott aTunde Adjuah)

13. Ce qui nous lie à travers le temps: la nature chimique, physique et biologique de l’amour; une exploration de la signification du sens, partie 1 – Wyld Stallyns