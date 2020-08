AILE chanteur Kip Winger a parlé à Marci Wiser du 95,5 KLOS station de radio sur l’avancement des sessions d’écriture pour le nouvel album studio du groupe. Le disque sera la suite de « Des jours meilleurs à venir », sorti en 2014.

« C’est très intéressant, parce que je n’ai jamais aimé faire d’albums par courrier, partage de fichiers, etc. » Kip dit (entendre l’audio ci-dessous). « Mais dans ce cas, nous devons en quelque sorte le faire. Alors j’écris des choses et je les envoie à Reb [[Plage, guitare], et il ajoute des choses et les ramène. Avant la pandémie, Reb sont venus à Nashville et nous avons écrit environ quatre chansons ensemble, puis la pandémie s’est produite, nous avons donc partagé des fichiers. Il a en fait prévu de venir à Nashville tôt ou tard, et nous allons nous asseoir et continuer d’essayer de le terminer. «

Il a poursuivi: « J’ai placé la barre aussi haut que possible pour cela, et nous avons déjà lancé pas mal d’idées, en essayant simplement de choisir la crème de la crème. Donc, cela dépend vraiment de nos calendriers. Nous écrivez généralement par périodes de 10 jours – nous serons 10 jours dessus, nous ferons une petite pause de 10 jours. La bonne nouvelle est que la chimie entre Reb et je suis aussi bon que jamais. Quelque chose de spécial se produit lorsque nous nous asseyons.

« Reb c’est le genre de personne, vous pouvez simplement mettre une boîte à rythmes et il va juste écrire un riff sympa, » Kip ajoutée. « Il a toujours été très inspiré. Et j’aime arranger. Donc le partenariat entre nous fonctionne vraiment bien, parce que ce qu’il ne peut pas faire, je le peux, et ce que je ne peux pas faire, il le peut. »

Kip a également révélé qu’il avait cinq chansons écrites pour un nouvel album solo qui était en préparation depuis « de nombreuses années ». Il a expliqué: « Je serai à un concert solo et je trouverai des idées dans le vestiaire et allumerai mon enregistreur iPhone, et je suis juste en train de rassembler les meilleures idées. »

AILE artistes, amis et fans récemment invités – y compris Alice Cooper et les membres de SCORPIONS, COEUR D’ACIER et MANDAT – chanter avec « Des jours meilleurs à venir », la chanson titre du sixième album studio du groupe. Un clip officiel de la nouvelle version de la chanson a été mis à disposition fin avril.

AILE formé à la fin des années 1980 et connut un succès immédiat avec sa sortie éponyme en 1988. L’album a engendré les singles à succès «Dix-sept» et « En route pour un chagrin » et atteint le statut de ventes de platine. « Ailier » est également resté sur le palmarès du Billboard 200 pendant plus de 60 semaines, où il a culminé à la 21e place. Leur prochain album, « Au coeur des jeunes », a également atteint le statut de platine derrière les singles « Je ne peux pas en avoir assez » et « À des miles ». Le changement de climat musical du milieu des années 90, aggravé par un ridicule non provoqué sur MTVest populaire « Beavis et Butthead » show, a conduit le groupe à faire une pause en 1994. En 2001, AILE réunis et n’a pas regardé en arrière depuis. Kip a également obtenu un 2016 Grammy nomination pour l’album classique « C.F. Kip Winger: Conversations avec Nijinsky », enregistré avec le Orchestre de ballet de San Francisco.

