ALTER BRIDGE chanteur Myles Kennedy est entré en studio pour commencer l’enregistrement de son deuxième album solo. Il utilise la même équipe qui a travaillé sur 2018 « Année du tigre », y compris le producteur Michael « Elvis » Baskette, ingénieur Jef Moll, ainsi que le batteur Zia Uddin et bassiste Tim Tournier.

Plus tôt aujourd’hui, Kennedy a posté une photo de lui et Uddin au studio, et il a inclus le message suivant: « Batterie et percussions faites! Un lien musical qui a commencé il y a plus de 34 ans se poursuit aujourd’hui. Reconnaissant pour l’incroyable éthique de travail et le talent que mon frère @zznuddin a apporté à ce disque. À mon avis, il est l’un des meilleurs. Plus important encore … c’est un grand humain.? #MKII #quarantinedinstudio #solorecord #drums #drummer #childhoodfriends #studio #studiolife «

Le mois dernier, Myles Kennedy Raconté « Hors scène avec DWP » à propos de la direction musicale du prochain album: « ‘Année du tigre’, tout d’abord, c’est un disque très sombre, très dépouillé, très basé sur l’acoustique. Celui-ci en a des éléments. Je voulais garder un fil conducteur avec lui. Il y a des éléments acoustiques. Il y a certainement encore cet élément de beaucoup de guitare slide, beaucoup de lap steel, parce que j’adore à quel point ils sont émotifs. Mais ça bascule définitivement un peu plus. Il n’y a aucun doute à ce sujet – c’est plus un disque de rock, avec une sorte de sous-jacent R&B parfois aussi. Il y a même une chanson – si elle fait le disque – qui est un plein Motown chose.

« J’en ai tellement [songs] maintenant, » Myles ajoutée. « [The overall direction] ça dépendra vraiment de ce qui fait le disque. Je pense que j’ai appris cela de David Bowie interview, où il [said he] essaierait d’écrire… Il aurait le choix entre 40 chansons [for an album], afin que vous puissiez faire la meilleure déclaration possible. «

Mylestournée de « Année du tigre » musique en vedette de l’album ainsi que des sélections de Mylesle travail de ALTER BRIDGE, LES QUATRE MAYFIELD et SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS.