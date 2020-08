* En développement

Starzplay parie sur le contenu en espagnol. Starz International Premium Streaming Service annonce quatre productions réalisées en Espagne et au Mexique qui sortira prochainement dans son catalogue national et international. Un large éventail de genres allant du drame policier à suspense aux fictions et productions d’époque qui explorent l’univers du porno.

« Alors que Starz continue d’étendre sa présence mondiale via la plate-forme Starzplay et son application grand public internationale directe, créer des opportunités de coproduction internationale de contenu original est la prochaine étape pour adapter notre offre à nos abonnés« il assure Superna Kalle, vice-présidente exécutive, Réseaux numériques internationaux, Starz. « Grâce à nos partenariats de production et de coopération innovants avec notre société sœur Pantaya, nous avons la possibilité de créer des séries uniques et définitives qui conquériront le public hispanophone du monde entier », ajoute-t-il.

Iván Escobar et Nacho Vidal

Les quatre nouvelles séries comprennent:

Ils seront produits en Espagne:

« Nacho Vidal, une industrie XXXL » – « Nacho Vidal, une industrie XXXL » est une enquête sur l’intérieur de « l’autre industrie cinématographique » qui déplace plus de 500 millions d’euros par an en Espagne à travers la vie extraordinaire de l’acteur légendaire Porno espagnol Nacho Vidal. Démontrant que ses talents dépassaient de loin ses 25 cm les plus célèbres, Nacho a changé les règles du jeu dans les années 90 en devenant une superstar internationale … et c’est là que l’histoire commence. Nacho Vidal, une industrie XXXL est produite en collaboration avec Bambú Producciones et La Claqueta PC.

« Express » est un thriller à suspense produit par The Mediapro Studio, un producteur mondial du groupe MEDIAPRO axé sur la création, le développement de contenu de haute qualité, à la fois de fiction et non-fiction, et la distribution. Du créateur et scénariste acclamé Iván Escobar (« Vis a Vis »), showrunner de la série, « Express » raconte l’histoire du seul type de crime qui a augmenté de 100% l’année dernière: le kidnapping express. Tout est un compte à rebours à partir du moment où le téléphone est décroché … Laura Fdez Espeso, Javier Méndez, Javier Pons et Escobar sont les producteurs exécutifs de The Mediapro Studio.

Ils seront produits au Mexique:

« Señorita Mexico », (titre provisoire), le drame d’époque exquis se déroulant dans le sombre glamour des années 80 au Mexique qui suit les candidats se préparant à se présenter à Miss Mexico alors qu’ils concourent non seulement pour gagner, mais aussi pour venir vivre jusqu’à la fin. La série sera dirigée par la showrunner Lucia Puenzo et coproduite par Fremantle et la productrice chilienne primée Fábula. Fremantle assurera la distribution mondiale.

« Toda La Sangre », est un thriller en espagnol basé sur une série populaire de romans policiers écrits par l’auteur mexicain Bernardo Esquinca et qui raconte l’histoire d’un journaliste, Casasola, spécialisé dans les crimes, déterminé à résoudre chacun d’entre eux des crimes qui affligent la ville de Mexico rencontrant une série de meurtres qui semblent inspirés par les sacrifices aztèques et défient les lois de la nature. La série est une coproduction entre Lionsgate et Hemisphere Media Group, le service de streaming premium en langue espagnole de PANTAYA, avec la productrice exécutive Zasha Robles de Spiral International, une filiale du groupe Etcetera. « Toda La Sangre » ne sera disponible sur Starzplay qu’en Amérique latine.

L’expansion rapide de Starzplay dans 50 pays et le succès qu’il a obtenu à ce jour ont été motivés par une politique de planification qui présente le «meilleur de la SVOD mondiale», y compris la série originale STARZ comme «Power» et ses nouvelles retombées très attendues qui ils incluent « Power Book II: Ghost » et « Power Book III »: Kanan « , la nouvelle série à succès de cet été » Hightown « et » P-Valley « et le favori des fans » The Spanish Princess « , tous avec le même jour et date de sortie dans le monde entier, plus combine cette programmation avec des acquisitions premium exclusives telles que « The Great », « Normal People », « The Name of the Rose » et « The Act », ainsi qu’un vaste catalogue de longs métrages à succès.