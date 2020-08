Naomie Harris, nominée aux Oscars, aux BAFTA et aux Golden Globe pour « Moonlight », raconte la dernière vidéo des militants écologistes Extinction Rebellion.

Sorti vendredi, la vidéo explicative animée intitulée «L’urgence d’extinction et pourquoi nous devons agir maintenant» résume la perte de biodiversité de la planète, le consumérisme galopant et la crise écologique actuelle et comment les conséquences affecteront des millions de vies dans le monde. Mettant en vedette la direction, la conception et l’animation de Miritte Ben Yitzchak, créatrice fréquente d’Extinction Rebellion, et écrite par Matthew Shribman, la vidéo est écrite par la légende de la musique anglaise Brian Eno.

«Je suis terrifié de voir que de mon vivant, une grande partie de notre planète a été détruite par l’avidité implacable des humains», a déclaré Harris. «Les scientifiques, qui nous appelaient à changer nos méthodes, ont été ignorés par les gouvernements. Heureusement, l’héroïque Greta Thunberg, suivie de Extinction Rebellion, a émergé sous les projecteurs pour lutter pour la justice climatique.

«Je me soucie passionnément des animaux et de notre environnement, et je trouve l’extinction de tant de nos espèces déchirante. Je suis fier de pouvoir prêter ma voix à ce projet qui, je l’espère, incitera les téléspectateurs à soutenir les ambitions d’Extinction Rebellion de toute urgence », a ajouté l’acteur.

La vidéo est le dernier d’une série de courts métrages publiés par Extinction Rebellion au cours de l’année écoulée afin d’attirer l’attention du monde entier sur les problèmes environnementaux. D’autres dans la série incluent l’animation «Le changement climatique et pourquoi nous devrions paniquer», exprimée par Keira Knightley; action en direct «Guardians of Life», avec Joaquin Phoenix, Adria Arjona, Oona Chaplin, Rosario Dawson, Albert Hammond Jr., Q’orianka Kilcher et Matthew Modine; et l’animation «The Gigantic Change», mettant en vedette les voix de Whoopi Goldberg et Livia Nelson.

«Le moyen d’obtenir la reconnaissance de la marque pour Extinction Rebellion est de collaborer avec des animateurs et des acteurs célèbres afin de faire passer le message et les informations à un public beaucoup plus large», a déclaré Jonathan Mintram, responsable du marketing et de la distribution de l’organisation à Variety.

«Quand nous allons dans la rue, [it] est souvent décrit comme perturbateur et négatif par les principaux médias de droite. [But] si les gens sont tombés sur Extinction Rebellion par Keira Knightley, Joaquin Phoenix ou Whoopi Goldberg, il y a une reconnaissance.

«C’est une façon pour les gens de considérer la rébellion d’extinction comme plus qu’un groupe d’action directe, [and rather] un groupe qui essaie vraiment de pousser le bateau en termes de contenu et d’éducation à travers ce contenu », explique Mintram.

Une fois la pandémie passée, la prochaine étape de l’organisation consiste à créer une nouvelle série de 10 à 12 films de sensibilisation sur l’urgence climatique et écologique mettant en vedette des réalisateurs et des acteurs hollywoodiens bien connus – un processus qui était sur le point de démarrer lorsque le coronavirus a balayé le monde. . Une série animée pour les enfants de 6 à 12 ans réalisée par de jeunes enseignants en sciences qui abordent des sujets d’actualité mais d’une manière qui peut être consommée par le groupe d’âge est également en préparation.

Avant la prochaine étape de son initiative vidéo, cependant, Extinction Rebellion envisage sa prochaine rébellion au Royaume-Uni, prévue pour le 1er septembre, lorsque le Parlement britannique reviendra après les vacances d’été.