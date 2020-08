Nas a taquiné son 13e album studio à paraître intitulé King’s Disease, en partageant le premier single produit par Hit-Boy, «Ultra Black».

L’album devrait sortir le vendredi 21 août prochain via Mass Appeal / Def Jam, après The Lost Tapes 2 de l’année dernière et Nasir à la tête de Kanye West en 2018.

Comme le titre l’indique, le morceau est une célébration de la communauté noire, mais comprend également une photo du rappeur californien Doja Cat: «We goin’ ultra Black, sans excuse Black / The opposé of Doja Cat », les rappeurs légendaires de Queens MC.

Il vérifie également le nom de tout le monde, de Grace Jones à l’acteur Billy Dee Williams et au label Motown.

« Personne ne fait de faute, je dis la vérité, je sais que ce sont des faits, nous avons le teint ultra noir / Grace Jones, mais multi-couleurs, nous venons dans toutes les nuances, noir moka. »

Plus tôt cette année, il a rejoint Public Enemy, Questlove, YG et plus encore pour un remix du titre emblématique, «Fight the Power» au Prix ​​BET.

«Ultra Black» est le premier aperçu de ce qui va se passer sur King’s Disease, qui couvrira 14 pistes. Faisant équipe avec le producteur Hit-Boy, lauréat d’un Grammy, Nas a partagé qu’il était enthousiasmé par leur collaboration.

«J’essaie de faire ça avec cet homme depuis des années», a déclaré Nas à propos de Hit-Boy dans le teaser de l’album qu’il a partagé sur les réseaux sociaux.

Le producteur en demande a déjà un certain nombre de succès à son actif, notamment «N___s in Paris», «Racks in the Middle», ainsi que sur ASTROWORLD de Travis Scott, l’édulcorant d’Ariana Grande, Death Race for Love de Juice WRLD et Beyoncé Limonade.

Plus récemment, il a sorti son album collaboratif, également connu sous le nom de courtoisie de Half-A-Mil, avec le rappeur Dom Kennedy, avec Nas sautant sur le premier single, «City on Lock».

Alors que les tournées en direct sont toujours d’actualité, Nas a terminé l’année dernière une tournée en tête d’affiche à guichets fermés avec une autre légende du hip-hop / R & B, Mary J.Blige. Le Royalty Tour a fait son dernier arrêt au Hollywood Bowl pour une performance historique. Alors que les performances en direct sont devenues virtuelles, le nom de Nas a été jeté comme partenaire potentiel contre LL Cool J, qui a déclaré à Swizz Beatz plus tôt cet été qu’il adorerait voir Nas sur la très populaire série Instagram Live, Verzuz.

King’s Disease sort le 21 août et peut être précommandé ici.