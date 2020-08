Avec une grande partie du monde toujours coincée dans un verrouillage mandaté par le coronavirus et la plupart des productions télévisuelles et cinématographiques toujours en pause, le théâtre du contenu de style mental pourrait devenir l’une des meilleures options pour l’évasion moderne. Du moins, c’est ce sur quoi Amazon mise avec son nouveau jeu audio interactif pour Alexa, «Starfinder».

Amazon s’est associé à Paizo pour transformer «Starfinder» de ce dernier, un jeu de rôle de science-fiction populaire sur table, en une expérience audio où l’auditeur / joueur contrôle le résultat de l’histoire. Ceux qui ont un appareil compatible Alexa doivent simplement dire «Alexa, ouvre le jeu ‘Starfinder’» avant d’être accueillis par l’épisode pilote gratuit, qui a débuté en décembre 2019, bien qu’ils devront payer 1,99 $ par tranche pour les épisodes 1- 3, qui a fait ses débuts mercredi. Les trois prochains sortiront en octobre.

«Starfinder», avec sa musique et ses effets sonores, apparaît au début comme quelque chose comme une pièce radiophonique – jusqu’à ce qu’Alexa invite l’auditeur à choisir son personnage. À partir de là, Alexa intervient régulièrement et demande à l’auditeur de donner une direction: leur personnage riposte-t-il lorsqu’il est attaqué par un gang de bandits, ou essaie-t-il de s’en sortir en douceur? Essaient-ils d’éviter un spectateur blessé ou les approchent-ils – et s’ils s’approchent, que disent-ils? Le monde réagit en conséquence. Et tout comme la plupart des jeux de rôle, les joueurs doivent souvent lancer un dé à 20 faces (ou Alexa peut lancer pour eux) pour déterminer le succès de leurs tentatives, à la fois en combat et en dehors.

Cela représente tout à fait l’expérience pour Amazon, utilisant Alexa comme un véhicule pour la narration au lieu d’un simple outil domestique pratique. Le script, dit Amazon, dépasse 745 pages et a pris 125 heures combinées en studio pour enregistrer tous les résultats possibles, soit jusqu’à 13 heures de jeu. Il a également attiré un casting de voix étoilées, y compris Laura Bailey et Nathan Fillion de «The Last of Us Part II», qui n’est pas étranger aux contenus de science-fiction et de fantaisie comme «Starfinder».

Pour Fillion, enregistrer sur «Starfinder» était un projet pour lequel la pandémie de coronavirus ne présentait pas trop d’inconvénients. Les stars de «Firefly», «Castle» et «The Rookie» ont déjà fait du doublage et ont déjà une configuration pour enregistrer à la maison. Son personnage, qui apparaît dans le troisième épisode, est l’un des nombreux compagnons qui apparaissent tout au long de l’histoire avec lesquels le joueur peut interagir. Il joue un homme qui découvre que son frère a été tué et est conduit dans sa quête pour aller au fond de ce qui s’est passé.

«Je pense que c’est le secret d’une bonne science-fiction», dit-il à Variety. «La science-fiction peut devenir grande, vraiment grande, grandiose, disons, simplement parce qu’elle est grande. C’est immense. L’espace est tout, c’est énorme. Mais lorsque vous commencez à parler de personnes réelles avec une réelle motivation, cela la ramène sur Terre.

Et en plus d’être un retour à la forme de science-fiction pour Fillion, il dit que cela représente également un pas en avant en termes d’avenir du divertissement, qui devient de plus en plus interactif. Fillion a lui-même joué quelques épisodes – certains en solo, d’autres avec sa petite amie – et le compare aux jours où les familles se rassemblaient pour une pièce de théâtre à la radio, mais avec un degré de participation, révélateur de la direction que prend le divertissement d’aujourd’hui.

«Mon tout premier projet Internet a été ‘Le blog Sing Along du Docteur Horrible’, et je me souviens à l’époque que les gens ne pensaient pas qu’Internet serait une source de divertissement tel qu’il est aujourd’hui», a-t-il déclaré. «La façon dont nous diffusons, la façon dont il y a tant de réseaux de streaming – plus de réseaux de streaming que de véritables réseaux de télévision en ce moment. C’est bizarre, le changement quantique qui s’est produit.

Il note que sur des plateformes comme Amazon Prime Video, les téléspectateurs peuvent interagir avec leur contenu de manière plus réduite: en cliquant sur leur écran pour afficher la page IMDb d’un acteur. Des choses comme «Starfinder», dit-il, ne sont qu’un pas de plus dans cette direction.

«Ce genre d’implication dans le divertissement, l’idée de pouvoir participer, de pouvoir non seulement tirer des informations du divertissement, mais aussi de pouvoir réellement influencer sa direction, absolument, c’est là que ça va», a-t-il poursuivi.

Quant à ceux qui sautent dans «Starfinder», Fillion a quelques conseils pour mieux vivre le jeu: mettez de côté les interruptions, trouvez un endroit confortable, prenez un rafraîchissement avant de commencer, puis sautez dedans. Et en ce qui concerne l’histoire, il encourage les joueurs de ne pas être trop accro aux décisions qu’ils auraient pu prendre – un risque bien trop courant dans toute forme de divertissement où le spectateur / auditeur passe les appels.

«Le seul danger dans ce jeu est ce sentiment de: ‘Et si je faisais l’autre chose?’ Si cela vous donne deux choix, vous en choisissez un, et vous vous dites: «Ohhh, et si je faisais l’autre chose? Ne vivez pas à ce moment-là », dit-il. «Vivez le moment en avant. Vivez sur l’élan vers l’avant. C’est la clé. »