National Geographic a annoncé l’acquisition de VILLE SI RÉELLE, une sélection officielle Indie Episodic au Festival du film de Sundance 2020, dont la première sur le réseau est prévue cet automne. Bien que National Geographic soit l’une des cinq marques principales de Disney +, certains titres qui ne sont pas appropriés sont ajoutés à Hulu à la place.

Du réalisateur Steve James (America to Me, Hoop Dreams), deux fois nominé aux Oscars, et de son partenaire de production de longue date Zak Piper (Life Itself, The Interrupters), le portrait fascinant et complexe de Chicago contemporain offre un regard profond et multiforme sur l’âme de une ville typiquement américaine, dans le contexte de son élection à la mairie en 2019.

Après sa première mondiale à Sundance, Paste Magazine a déclaré: «Il n’ya peut-être pas de film qui respire autant l’essence collective de l’œuvre de Steve James que son dernier…. VILLE SI RÉELLE jette un regard approfondi sur la vie publique et privée de Chicago, de la machine politique et des histoires quotidiennes sur les trottoirs, de la vie au travail et parfois à la maison… en explorant les contradictions raciales et culturelles qui se cachent souvent juste sous la surface.

De Participant et Kartemquin Films, VILLE SI RÉELLEL’histoire riche et complexe de l’histoire a été conçue à l’origine comme quatre épisodes d’une heure, mais la première sur National Geographic comportera exclusivement un cinquième épisode épique qui suit la pandémie COVID-19 et le soulèvement social après la mort de George Floyd. L’annonce a été faite par la présidente de National Geographic Global Television Networks, Courteney Monroe, lors de la session du réseau lors de la tournée de presse Summer CTAM.

La série commence dans la brume du milieu de l’été 2018, alors que le maire Rahm Emanuel, mêlé à des accusations de dissimulation liée à la fusillade par la police d’un adolescent afro-américain, Laquan McDonald, choque la ville en annonçant qu’il ne cherchera pas réélection. Un nombre sans précédent de 21 candidats émergent dans un domaine diversifié et bondé alors qu’ils s’engagent dans une bataille sans limites pour avoir une chance de façonner l’avenir incertain de la ville.

De l’été 2018 au printemps 2019, James, Piper, ainsi que le fils de James, le cinéaste Jackson James, et une équipe diversifiée ont suivi l’élection du maire historique et souvent controversée. Des scènes de rues, des gratte-ciel de luxe, des salons de coiffure, des bureaux de campagne et des boîtes de nuit sont habilement juxtaposés par les rédacteurs en chef David E. Simpson (America to Me) et James pour créer une mosaïque de la vie dans la ville la plus diversifiée sur les plans racial, culturel et économique du Midwest.

Dans des interviews franches avec des habitants de la ville, la série capture l’esprit indomptable de Chicago ainsi que ses défis apparemment insurmontables. VILLE SI RÉELLE est une représentation graveleuse et aimante d’une ville typiquement américaine qui est à la fois farouchement unique et un microcosme de la nation ⎯ et de notre monde ⎯ dans son ensemble.

«Chicago est un environnement urbain énorme et extrêmement diversifié qui est aux prises avec des problèmes de race, de ségrégation et de violence, ce qui est l’histoire de l’Amérique aujourd’hui», déclare James. «Vous en voyez des preuves partout dans la série, des conversations du salon de coiffure aux personnes qui regardent le débat. Toutes les villes ont leurs boosters, mais il y a quelque chose d’unique dans l’amour passionné et la fierté civique des habitants de Chicago pour leur ville. Le documentaire capture la beauté et la richesse d’une ville très complexe, tout en montrant à quel point elle peut être divisée.

«Le portrait de Chicago à travers l’objectif unique de la narration de Steve est celui qui résonnera fortement à travers le pays et ailleurs», a déclaré Diane Weyermann, directrice du contenu pour Participant. «Nous sommes ravis de travailler avec nos amis de National Geographic pour partager cette série profondément humaine et nuancée axée sur les personnages, qui tisse avec audace une histoire sans faille et éclairante de l’Amérique contemporaine.

«Nous sommes ravis de nous associer à l’extraordinaire Steve James et à l’équipe de Participant sur VILLE SI RÉELLE, un portrait profond et intime de la vie dans chaque ville américaine qui ne pourrait pas être plus opportun », a déclaré Monroe. «Nous sommes impatients de présenter cette série documentaire ambitieuse et percutante, y compris la cinquième heure récemment filmée par Steve capturant la pandémie et les troubles civils qui sévissent dans notre pays.»

L’équipe a utilisé une approche créative de la réalisation de films, exposant des personnalités et des styles de campagne disparates des candidats, ainsi que la personnalité vivante, viscérale et humaine de Chicago. La beauté et la richesse d’une ville complexe ont permis de tirer parti de la riche histoire musicale de Chicago tissée à travers des morceaux existants d’artistes ayant des racines dans la ville pour rendre hommage à la scène musicale avec des compositions originales de Will Miller et de son groupe Resavoir, ce qui a donné lieu à un bande sonore contagieuse. La musique supplémentaire comprend un groupe éclectique et diversifié de musiciens dont Jamila Woods, JC Brooks & The Uptown Sound et Devil in a Woodpile.

«Étiqueter« City So Real »comme l’autoportrait de Chicago du nouveau siècle est un début. La finition, comme James nous le rappelle tout au long, reste à ceux qui gouvernent, vivent et meurent ici.

