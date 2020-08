Rarement une offre d’emploi de directeur de la télévision de haut niveau a été annoncée aussi fort.

Lorsque NBCUniversal a appuyé sur la gâchette d’une réorganisation massive de son activité de télévision la semaine dernière, la société a clairement indiqué qu’un poste clé dans la nouvelle structure n’avait pas encore été occupé – un nouveau responsable de la programmation de divertissement qui superviserait les décisions créatives pour NBC, les chaînes câblées. y compris USA et Bravo, et le tout nouveau service de streaming Peacock. Une version de ce rôle avait, comme Variety l’a rapporté avant la réorganisation, été offerte au chef des originaux en langue locale de Netflix Bela Bajaria, qui l’a refusée.

Mais lorsque l’offre d’emploi a été effectivement publiée jeudi, les spéculations ont immédiatement commencé à tourner autour de qui pourrait finalement décrocher le poste.

Le nom interne le plus souvent évoqué est celui de Pearlena Igbokwe, présidente d’Universal Television. Un cadre créatif très apprécié, Igbokwe dirige un studio qui a produit plusieurs séries pour les streamers extérieurs, plus récemment «Little America» pour Apple TV Plus, «Four Weddings and a Funeral» pour Hulu et «Russian Doll» pour Netflix. Igbokwe était également responsable du développement des dramatiques chez NBC, elle comprend donc le fonctionnement interne du réseau de diffusion toujours précieux.

Mais des sources de NBCUniversal ont écarté les rumeurs sur l’élévation d’Igbokwe. L’une des raisons est que l’exécutif pourrait être en ligne pour un autre emploi – succédant à sa patronne Bonnie Hammer, qui supervise à la fois UTV et Universal Content Productions, si Hammer prend sa retraite à la fin de son contrat actuel l’année prochaine.

Un autre nom actuellement lancé est celui de Kevin Reilly, qui la semaine dernière a été expulsé en tant que responsable du contenu pour HBO Max et les réseaux câblés Turner. L’embauche de Reilly ne fera rien pour améliorer immédiatement la diversité de haut niveau à NBCUniversal après le départ du président de NBC Entertainment, Paul Telegdy, au milieu d’allégations de comportement raciste, sexiste et homophobe. Mais en tant que directeur de la télévision chevronné, Reilly a déjà occupé le poste de président de la programmation pour Fox et NBC, et son récent passage avec Max, bien que court, lui donne un aperçu du développement de contenu pour le streaming. Reilly aurait rencontré des responsables de la NBCU à propos du poste avant sa sortie de WarnerMedia.

Susan Rovner, présidente de Warner Bros. Television, aurait également été approchée à propos du rôle. Le nom de Rovner entre dans le mélange au milieu d’une restructuration massive chez WarnerMedia qui a un impact sur Warner Bros.et ses opérations de télévision avec de lourdes licenciements. Channing Dungey, vice-président du contenu original chez Netflix et ancien président d’ABC Entertainment, serait également le sujet d’intérêt de NBCU. Mais bien que Dungey, populaire et respectée dans la communauté créative hollywoodienne, ait souvent été au sommet des listes de souhaits des employeurs, on ne sait pas si elle pourrait être tentée de quitter Netflix, qui a résisté à la récession alimentée par la pandémie mieux que presque tout société de médias.

On pense que d’autres cadres sont également à l’étude. Aucune décision n’a encore été prise quant à la personne qui comblera le poste vacant. Un porte-parole du NBCU a refusé de commenter.

Un facteur qui peut gêner NBCU alors qu’il tente de se concentrer sur un candidat de premier plan est la manière dont la recherche s’est répandue dans la vue du public. L’annonce que Bajaria a refusé le poste signifie que quiconque l’accepte n’aura pas été le premier choix de l’entreprise. Et en annonçant la restructuration, NBCUniversal a confié de nombreuses tâches de haut niveau pour le câble et la diffusion – y compris les dépenses et le fenêtrage – à Frances Berwick, qui a été nommée à la tête d’une nouvelle unité commerciale de divertissement.

Quiconque se retrouve avec le travail de programmation devra être à l’aise de partager l’autorité avec Berwick, un vétéran du câble dont les atouts de programmation résident dans la non-scénarisation. Mais dans l’environnement actuel, où la sécurité de l’emploi est partout remise en question à mesure que les entreprises de médias rationalisent, ce n’est peut-être pas une mauvaise perspective.

—Joe Otterson et Michael Schneider ont contribué à ce rapport.