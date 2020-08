Il noyau d’avocat C’est généralement la partie la plus oubliée de ce fruit et la première que nous jetons, malgré le fait qu’elle concentre 70% des acides aminés de l’avocat. Il existe de nombreuses façons de profiter de vos propriétés à la maison et en voici quelques-unes.

Thé à l’avocat. Cette infusion est idéale pour améliorer la circulation, réduire le risque de maladies cardiovasculaires et lutter contre la constipation. La première chose à faire est de laver l’os avec de l’eau, puis de le faire bouillir dans un litre d’eau pendant 15 minutes à feu doux et une fois le temps écoulé, éteignez-le et laissez-le refroidir.

Complément alimentaire. Laver le noyau d’avocat et laissez sécher la graine pendant plusieurs jours. Quand il est sec, moudre dans un moulin à café jusqu’à ce qu’il ait la texture d’une poudre. Réservez dans un récipient en verre avec un couvercle hermétique et ajoutez-les à vos plats et jus.

Le noyau d’avocat est un excellent complément nutritionnel

Teinture naturelle. Il noyau d’avocat c’est une excellente option pour remplacer les peintures chimiques. Il vous suffit de faire bouillir quatre graines d’avocat dans deux litres d’eau pendant 30 minutes pour obtenir un rose foncé. Retirez les graines et plongez le vêtement que vous souhaitez teindre.

Gommage maison. L’avocat stimule la production de collagène dans la peau, d’où ses propriétés hydratantes. Maintenant, comment préparer un exfoliant avec le noyau d’avocat? C’est très simple, mélangez la poudre avec un peu d’huile de coco, appliquez sur la zone du corps que vous souhaitez et laissez agir 10 minutes avant de retirer.