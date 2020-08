Que se passe-t-il si vous klaxonnez à un gars dans la circulation qui passe la pire journée de sa vie? Telle est la question répondue dans Déséquilibré, un nouveau Russel Crowe thriller qui, dans la grande tradition de films comme Duel, Joy Ride et Falling Down, présente le pire des scénarios pour le protagoniste et vous fera peut-être réfléchir à deux fois avant de claquer sur le klaxon la prochaine fois que vous serez sur la route. Découvrez une nouvelle bande-annonce du film ci-dessous, avec une voix off rétro qui s’inspire de l’ambiance de retour du film.

Remorque décrochée

Les bandes-annonces de ce film veulent que vous compreniez le point de vue du personnage de Crowe sur le décorum tout en le dépeignant comme un gars qui est clairement au milieu d’une dépression mentale. Mais son personnage perd toute supériorité morale à la seconde où il commence à se déchaîner et à devenir violent, je serai donc intéressé de voir quel est le but réel de ce film en dehors du contexte d’une simple bande-annonce. Le film lui-même veut-il vraiment que vous sympathisiez avec Crowe? Y a-t-il plus de choses que ce que l’on voit initialement? Ou s’agit-il simplement d’un simple retour aux types de films B de niveau intermédiaire qui sont plus difficiles à trouver ces jours-ci qu’auparavant?

Voici le synopsis du film:

Russell Crowe, lauréat d’un Oscar, joue dans Unhinged, un thriller psychologique d’actualité qui explore l’équilibre fragile d’une société poussée à l’extrême, menant quelque chose que nous avons tous vécu – la rage au volant – à une conclusion imprévisible et terrifiante. Rachel (Caren Pistorius) est en retard au travail lorsqu’elle a une altercation à un feu de circulation avec un inconnu (Crowe) dont la vie l’a laissé se sentir impuissant et invisible. Bientôt, Rachel se retrouve et tous ceux qu’elle aime la cible d’un homme qui décide de faire une dernière marque sur le monde en lui enseignant une série de leçons mortelles. Ce qui suit est un jeu dangereux du chat et de la souris qui prouve que vous ne savez jamais à quel point vous êtes proche de quelqu’un qui est sur le point de devenir dérangé.

Unhinged insiste pour être l’un des premiers films de retour dans les salles aux États-Unis. Il s’ouvre sur 21 août, 2020.

