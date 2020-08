Ongle masque avec avocat et oeuf C’est une excellente alternative naturelle pour éviter les produits chimiques sur le visage. Non seulement il fournira une hydratation et une nutrition extrêmes à votre peau, mais il gardera votre teint jeune et sain plus longtemps.

Différents facteurs tels que le stress, les changements de température, la pollution, la consommation d’alcool et de cigarettes, entre autres, peuvent avoir des conséquences graves sur votre peau, comme l’apparition de taches et de rides indésirables.

Masque d’avocat. Au revoir le vieillissement! Utilisez un masque à l’avocat et aux œufs.

Il Avocat C’est un fruit riche en vitamine A, C, E, protéines, fer et potassium. Élimine les cellules mortes et les impuretés; réduit les signes du vieillissement; permet une production adéquate de collagène; et adoucit et nourrit la peau.

Pour préparer ce masque, vous devez mélanger un quartier d’avocat, un blanc d’oeuf et une cuillère à soupe de jus de citron. Appliquer pendant 15 minutes en évitant toujours les yeux. Il est fortement recommandé aux personnes souffrant d’acné. Appliquez-le au moins 3 fois par semaine.

N’oubliez pas qu’avant d’appliquer le masque, la première chose à faire est de nettoie ton visage, afin que les pores soient propres et ouverts et de cette manière, les nutriments de l’avocat pénètrent mieux.

Appliquer le masque dans un manteau léger; il vaut mieux appliquer une couche légère deux fois plutôt qu’une couche épaisse. Puis retirez le même avec de l’eau chaude ou froide, jamais avec de l’eau chaude. Enfin, utilisez un Tonique et hydrate la peau avec de la crème ou du gel.