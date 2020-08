Le réalisateur Neil Marshall a publié une déclaration niant un rapport selon lequel il aurait tenté d’extorquer le vice-président de NBCUniversal, Ron Meyer, affirmant que les médias devraient se concentrer sur les «vrais méchants» et sur la «terrible culture du casting» à Hollywood.

Marshall répondait à un reportage mercredi dans The Wrap, qui identifiait lui et un autre réalisateur comme cherchant à faire des paiements silencieux pour garder le silence sur la brève liaison de Meyer avec l’actrice Charlotte Kirk il y a huit ans.

Meyer a démissionné mardi après avoir informé NBCUniversal de la situation et d’un règlement qu’il avait versé à l’actrice.

Dans une déclaration à Deadline, Marshall a qualifié les allégations à son encontre de «rien d’autre que des mensonges basés sur des mensonges» et «un tas de vieilles conneries».

Marshall a également attaqué des sites Web qui «croient pouvoir publier toutes les ordures insultantes qui leur sont données en toute impunité», et a déclaré que sa carrière et sa réputation avaient été irrémédiablement endommagées.

Il a également soutenu que les médias devraient se concentrer sur «les dinosaures moralement corrompus» qui dirigent Hollywood.

«Grâce au mouvement #metoo, et à chaque démission et révélation qu’il a provoquée, les choses changent pour le mieux», écrit-il. «Ce dont nous avons besoin maintenant, c’est de plus de femmes responsables des studios, et de l’abolition absolue de la terrible culture du casting (qui s’est transformée en prédation sexuelle) qui fait depuis longtemps partie intégrante de l’entreprise.

Marshall et Kirk sont fiancés. Kirk joue également et co-écrit «The Reckoning», le prochain film d’horreur de Marshall sur une peste médiévale.

«Ce que nous avons ici, c’est une chasse aux sorcières, pure et simple, perpétrée par des hommes sur-privilégiés en position de pouvoir, aidés par des amis de même statut et manquant d’éthique, alimentée par des titres de clics comme nous l’avons vu ces derniers jours, et menée contre la femme que j’aime, ma fiancée Charlotte Kirk », a poursuivi Marshall. «Je ne suis que des dommages collatéraux, lancés aux loups en utilisant des allégations malveillantes forgées de toutes pièces comme écran de fumée pour détourner l’attention des vrais méchants ici. Charlotte a eu le courage de tenir tête à ses détracteurs et de ne pas se laisser intimider par la soumission, et moi non plus.

Attendu mardi pour commentaire par Variety, Marshall a raccroché le téléphone. Les messages suivants n’ont pas été renvoyés. Les représentants de Meyer ont refusé de commenter jeudi.

Marshall et Kirk devaient donner un Zoom Q&A jeudi soir, après la projection virtuelle de «The Reckoning» dans le cadre du Festival international du film Fantasia. Le Q&R a été annulé.