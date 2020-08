▲ Neil Young et son ex-femme Pegi Young, une militante et auteur-compositeur-interprète décédée l’année dernière, sur une photo de 2010 Ap Photo / Archive

Presse Europa

Journal La Jornada

Vendredi 7 août 2020, p. 6

Madrid. La légende du rock vivant Neil Young a poursuivi la campagne électorale de Donald Trump pour violation du droit d’auteur. La raison en est l’utilisation de deux de ses chansons lors de rassemblements et d’autres événements politiques par le président, qui cherche à être réélu en novembre de cette année contre le démocrate Joe Biden.

Cette plainte n’a pas pour but de manquer de respect aux droits et opinions des citoyens américains, libres de soutenir le candidat aux élections, ont déclaré les avocats de Young dans la plainte déposée ce mardi 5 août dans le district sud de New York et publié sur le site Web de l’artiste.

Cependant, le plaignant, dans le plein usage de ses pouvoirs, ne peut permettre que sa musique soit utilisée comme sujet d’une campagne de division pleine d’ignorance et de haine, ont ajouté les représentants légaux.

La campagne de réélection du républicain a utilisé les thèmes Rockin dans le monde libre et le trottoir du diable lors de divers rassemblements sans avoir demandé d’autorisations de droits d’auteur, y compris celle du 20 juin à Tulsa, Oklahoma, qui a suscité de nombreuses critiques pour avoir eu lieu. au milieu de la pandémie de coronavirus.

La demande n’est pas surprenante. À plus d’une occasion, Young, qui est citoyen américain depuis janvier dernier, a exprimé publiquement et à plusieurs reprises son rejet de Trump et son utilisation de ses chansons dans la campagne.