Neil Young a mis à exécution sa menace de porter plainte contre la campagne de Donald Trump pour son utilisation continue – et il prétend légalement non autorisée – de sa musique à des fins politiques. Parmi les chansons en cause dans le procès, il y a «Rockin ‘in the Free World», un élément de base longtemps controversé des rassemblements électoraux du président remontant à cinq ans.

La plainte pour violation du droit d’auteur a été déposée auprès du tribunal de district des États-Unis dans le district sud de l’État de New York par Young et deux avocats, Ivan Saperstein à New York et Robert S. Besser en Californie. Une copie du dossier a été publiée sur le site Web de Young, Neil Young Archives, mardi matin.

«Cette plainte n’a pas pour but de manquer de respect aux droits d’opinions des citoyens américains, qui sont libres de soutenir le candidat de leur choix», commence le procès. Cependant, poursuit-il, Young «en bonne conscience ne peut pas permettre que sa musique soit utilisée comme une« chanson thème »pour une campagne non américaine d’ignorance et de haine qui divise.

Citant non seulement «Rockin ‘in the Free World», mais aussi une chanson plus obscure de l’album «Greendale» de 2003, «Devil’s Sidewalk», qui faisait partie de la liste de lecture du rassemblement controversé de Trump en juin à Tulsa, le costume prétend que la campagne a et n’a pas «une licence de la permission du demandeur pour jouer les deux chansons à tout événement politique public.»

Le dossier poursuit en disant que Young «s’est continuellement et publiquement opposé à l’utilisation par la campagne des chansons. La première objection de ce type était liée au jeu de Trump de « Rockin ‘in the Free World’ ‘lors de son annonce le 16 juin 2015 selon laquelle il se présentait à la présidence. En réponse, la campagne a publié une déclaration indiquant qu’elle avait obtenu une licence pour le faire, reconnaissant ainsi qu’elle savait qu’une licence était nécessaire.

Le dossier de Young ne donne aucun détail sur les licences requises. Les campagnes qui ont continué à utiliser des chansons lors d’événements politiques malgré les protestations des artistes ont longtemps soutenu que cette utilisation n’était pas du ressort des auteurs-compositeurs et était couverte par une licence générale de représentation publique détenue par les lieux hôtes.

Cependant, la question d’une exigence distincte pour les événements politiques a été soulevée en juin lorsque les Rolling Stones ont annoncé qu’ils travaillaient à la fois avec BMI et ASCAP pour persuader la campagne Trump que son utilisation continue de « Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez » car la musique de sortie après le discours de Trump violait les droits du groupe. Les Stones et les deux PROS ont fait valoir que la campagne du président a une licence d’entités politiques, qui permet la représentation publique de millions de chansons – dont chacune peut être exclue si l’artiste ou l’éditeur s’oppose à son appropriation à des fins politiques. Les Stones et leurs représentants ont déclaré que leurs chansons n’étaient plus incluses dans la licence.

Young n’a pas dit explicitement s’il avait également exclu ses chansons d’une licence d’entités politiques et si c’était explicitement la licence qu’il prétend que la campagne de Trump ne détient pas pour jouer son matériel.

Le rockeur avait déclaré fin juillet qu’il envisageait de poursuivre la campagne Trump après l’avoir longtemps exclue comme une option. «Je reconsidère», écrivait-il alors sur son site Internet. «Imaginez ce que ça fait d’entendre« Rockin ‘in the Free World »après que ce président parle, comme si c’était sa chanson thème. Je ne l’ai pas écrit pour ça. Il a cité l’appel de Trump pour une réponse militaire aux manifestations de Black Lives Matter comme particulièrement bouleversant.

Le procès nouvellement déposé indique qu’en raison de la violation du droit d’auteur de la campagne, Young a «subi et continue de subir un préjudice grave qui ne peut être calculé avec précision», et qu’à moins que le tribunal ne retienne la campagne pour une utilisation ultérieure, le rockeur «souffrira de manière irréparable. blessure…. Le demandeur a droit à une indemnité de dommages-intérêts dans le montant maximum autorisé pour violation volontaire du droit d’auteur. » Le montant demandé se situe entre 750 $ et 150 000 $ pour chaque infraction, ainsi que le coût de la poursuite et les honoraires d’avocat.

La plus récente utilisation par Trump de chansons Young a eu lieu lors d’un rassemblement le 4 juillet à Mount Rushmore. Dans ce cas, «Rockin ‘in the Free World» a été utilisé, ainsi qu’une chanson non abordée dans le procès, «Like a Hurricane». Young a ensuite retweeté un clip de «Like a Hurricane» en cours de lecture alors que les participants se présentaient et écrivaient: «Je suis solidaire des Lakota Sioux et cela ne me convient pas.»

Dans une lettre ouverte à Trump en février, Young a écrit: «Vous êtes une honte pour mon pays. Votre destruction insensée de nos ressources naturelles communes, de notre environnement et de nos relations avec nos amis du monde entier est impardonnable.… Notre premier président noir était un homme meilleur que vous. Il a ajouté que «Rockin ‘in the Free World» «n’est pas une chanson que vous pouvez trotter à l’un de vos rassemblements… Chaque fois que« Rockin’ in the Free World »ou l’une de mes chansons est jouée lors de vos rassemblements, j’espère que vous écoute ma voix. N’oubliez pas que c’est la voix d’un citoyen américain qui paie des impôts et qui ne vous soutient pas. Moi. »

Bien que les défenseurs du président aient souvent ridiculisé Young comme un étranger canadien lorsque ces problèmes se sont posés, Young a annoncé en janvier qu’il était officiellement devenu citoyen américain après des décennies de vie en Californie, en partie à cause de son désir de voter contre Trump, qu’il a appelé «une honte pour notre pays».

Outre Young and the Stones, d’autres artistes qui se sont publiquement opposés à la campagne Trump en utilisant leur musique incluent le domaine Tom Petty, REM, Queen, Pharrell Williams, Rihanna, Panic! à la discothèque, Aerosmith, Adele et Elton John.

Il y a une semaine, une lettre ouverte a été envoyée aux dirigeants républicains et démocrates par des dizaines d’artistes, exigeant que leur autorisation soit obtenue avant l’utilisation politique de leur musique. Young n’a pas ajouté son nom à cette lettre, dont les signataires comprenaient Mick Jagger, Keith Richards, Elton John, REM, Lorde, Lionel Richie, Green Day, Sia, Panic! à la Disco, Sheryl Crow, T Bone Burnett, Jason Isbell, Elvis Costello, Rosanne Cash, Courtney Love et le domaine Kurt Cobain.