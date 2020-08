En avance sur ce qui devrait être une semaine assez importante pour Netflix, aujourd’hui est une journée relativement discrète pour le géant du streaming avec seulement quatre nouveaux titres en ligne sur le site. Ceux-ci sont composés de deux films indonésiens, d’un film de comédie de 2019 et d’une série télévisée Netflix Original.

Voici la liste complète de ce qui a frappé Netflix ce lundi 17 août:

Professeurs Crazy Awesome / Guru-Guru Gokil (2020) N

Parents ivres (2019)

Glitch Techs (Saison 2) N.

Îles de la foi / Semesta (2018)

Premièrement, Crazy Awesome Teachers est une comédie indonésienne distribuée par Netflix mettant en vedette Gading Marten comme un nouvel enseignant réticent qui doit récupérer les salaires manquants du personnel après le vol de l’argent. Le deuxième titre indonésien du jour, quant à lui, est Islands of Faith, un documentaire explorant la foi et la culture du pays.

La deuxième saison de Glitch Techs, la série animée Nickelodeon produite exclusivement pour Netflix, qui suit un groupe d’adolescents qui combattent des personnages de jeux vidéo qui se sont glissés dans le monde réel, sortira également ce lundi. Les 10 épisodes de la saison 2 sont maintenant disponibles sur le site pour en profiter, à la suite de la première saison qui vient d’arriver en février.

Le dernier et probablement le moindre est Drunk Parents, un film de comédie qui a été initialement diffusé par DirecTV Cinema. Alec Baldwin et Salma Hayek jouent le rôle des Teagartens, un couple qui semble être au top de la vie mais qui est vraiment dans une situation désespérée, qui a désespérément besoin d’argent et qui noie ses chagrins dans du vin rouge. Joe Manganiello et Jim Gaffigan font également partie du casting.

Drunk Parents n’a pas été suffisamment évalué pour avoir même un score Rotten Tomatoes, mais le public le déteste certainement, la note globale étant un terrible 15%. Yikes.

Dites-nous cependant, avez-vous l’intention de regarder l’un de ces titres sur Netflix aujourd’hui? Comme toujours, faites-le nous savoir ci-dessous.

Source: Quoi de neuf sur Netflix