Il est temps de regarder ce que Netflix livrera au cours de la semaine suivante, et c’est un autre transport lourd à venir au cours des sept prochains jours. Fait intéressant, il n’y a pas beaucoup de films et d’émissions de télévision reconnaissables, ce qui en fait davantage une vitrine du cinéma et de la télévision étrangers et des joyaux sous-estimés ou invisibles. Sans plus tarder, jetez un œil ci-dessous à la liste complète de près de 20 titres ajoutés à la bibliothèque du site de streaming du lundi 24 août au dimanche 30 août:

25 août

Emily’s Wonder Lab (Saison 1) N – Série éducative pour enfants animée par Emily Calandrelli.

Bibelots (Saison 2) N – Dernière saison du drame pour adolescents.

26 août

Do Do Sol Sol La La Sol (Saison 1 – Nouveaux épisodes par semaine) N – Série dramatique coréenne sur un pianiste qui déménage dans une petite ville pour trouver un nouvel amour.

Lingua Franca (2019) – Une transsexuelle sans papiers tente d’obtenir une carte verte en tombant amoureuse du petit-fils d’une femme âgée.

La venganza de Analía / Ana’s Revenge (Saison 1) N – Telenova espagnole.

Million Dollar Beach House (Saison 1) N – Série de concours de réalité avec des agents en compétition les uns contre les autres.

Phénix ascendant (2020) N – Documentaire britannique sur les Jeux Paralympiques.

The Mother’s Killer (Saison 1) N – Opéra de savon colombien sur un stratège politique qui se penche sur la mort de sa maman.

27 août

Aggretsuko (Saison 3) N – Série d’anime sur un panda déchaîné.

La nuit arrive (2018) – Drame suite à une jeune fille libérée de détention juvénile juste avant ses 18 ans.

La malédiction du pont (2020) – Horreur taïwanaise.

Le sol gelé (2013) – Nicolas Cage joue dans ce thriller policier sur un soldat de l’État de l’Alaska qui s’associe à une jeune femme pour attraper un tueur en série.

28 août

Tous ensemble maintenant (Saison 1) N – Drame pour adolescents basé sur Sorta Like a Rock Star sur un adolescent sans domicile fixe et vivant dans un bus.

Cobra Kai (saisons 1 et 2) – Le compagnon de la série des films The Karate Kid diffusés à l’origine sur YouTube Premium.

I AM A KILLER: Sortie (Saison 1) N – Docuseries de suivi de la série I AM A KILLER.

Masaba Masaba (Saison 1) N – La vraie vie de maman et sa fille jouent des versions fictives d’elles-mêmes.

Santana (2020) – Film d’action sud-africain.

Origines inconnues (2020) N – Nouveau long métrage policier hispano-argentin réalisé par David Galán Galindo

30 août

Blaze (2018) – Biopic «Une réinvention de la vie et de l’époque de Blaze Foley, la légende méconnue de l’écriture de chansons du mouvement Texas Outlaw Music.»

Bon nombre des nouveaux ajouts attendus cette semaine sont des originaux Netflix. Lundi, par exemple, présente la série éducative pour enfants Emily’s Wonder Lab and Trinkets, la deuxième et dernière saison du drame pour adolescents. D’autres faits saillants tombent tout au long de la semaine, notamment le documentaire des Jeux paralympiques Rising Phoenix, la série policière de suivi I AM A KILLER: Released et le film policier hispano-argentin Unknown Origins.

Cependant, il y a aussi beaucoup de contenu non original. Mardi apporte Lingua Franca, tel que réalisé, écrit, produit et interprété par la cinéaste trans philippine Isabel Sandoval. Le lendemain, s’ajoute The Frozen Ground de 2013, avec Nicolas Cage, et l’horreur taïwanaise The Bridge Curse. Vendredi voit alors les deux saisons à ce jour de Cobra Kai débarquer sur Netflix. Initialement diffusé sur YouTube Red, le spin-off de Karate Kid a été repris par Netflix pour sa troisième saison à venir.

Sur quoi allez-vous regarder cette semaine Netflix? Rejoignez la conversation dans les commentaires.

Source: Quoi de neuf sur Netflix