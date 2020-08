L’une des séries qui s’est le plus démarquée dans l’annonce des nominations aux Emmy Awards 2020 était, sans aucun doute, The Crown. Cette production Netflix a reçu trois mentions dans les catégories principales pour sa troisième saison en Meilleur drame, meilleure actrice dramatique pour Olivia Colman et meilleure actrice dans un second rôle pour Helena Bonham Carter, qui reviendra pour le quatrième opus qui vient d’annoncer sa date de sortie.

À la fin de 2019, Netflix a créé le troisième volet, l’un des plus attendus car il impliquait un changement radical de casting. Claire Foy est partie en tant que reine Elizabeth pour céder la place à Colman dans une nouvelle période de sa vie en tant que monarque le plus populaire et médiatique du 20e siècle. Vanessa Kirby est sortie pour l’entrée de Bonham Carter en tant que Margaret et plus.

Mais qu’en est-il de la quatrième saison de «The Crown»?

Netflix a publié un teaser pour annoncer la date de première de la quatrième saison de The Crown. Nous devrons donc sortir le thé et les biscuits ensuite 15 novembre le jour de l’arrivée de la livraison on assistera enfin à l’arrivée de Diana Spencer, plus connue sous le nom de Lady Di, et devenue princesse de Galles en épousant le prince Charles.

En fait, le teaser de moins d’une minute montre-nous la reine quittant le palais de buckingham, la résidence officielle de la monarchie britannique. De même, on voit un personnage très intéressant qui sera exploré dans cet épisode, c’est celui de Margaret Tatcher, Premier ministre du Royaume-Uni de 1979 à 1990.

Margaret Tatcher sera interprétée par Gillian Anderson, qui est également présenté dans une autre série Netflix intitulée Sex Education. Mais comme nous l’avons mentionné, l’entrée la plus intéressante est celle du personnage de la princesse Diana. Pour cet épisode, Emma Corrin jouera Lady Di dans sa première étape dans la monarchie, quand elle rencontrera Carlos, le début de leur relation, son mariage et peut-être sa première grossesse.

Et Elizabeth Debicki dans «The Crown»?

Il y a quelques jours, il a été annoncé que L’actrice australienne Elizabeth Debicki incarnerait le personnage de Diana dans The Crown. Debicki jouera Lady Di dans une deuxième étape de sa vie, peut-être pour le début de ses problèmes conjugaux avec Carlos, son divorce ultérieur, son apparition dans les médias pour faire des déclarations, son travail humanitaire et, enfin, sa mort tragique en 1997.

C’est-à-dire, il y aura un changement de casting comme celui que nous avons vu avec Claire Foy et Olivia Colman, par exemple. Il s’agit de valoriser l’idée du passage du temps sous tous ses aspects. Debicki, on le sait, sera présente dans la cinquième et dernière saison de la série.

Bande-annonce de la date de sortie

N’oubliez pas: le 15 novembre 2020, la quatrième saison de The Crown sortira dans le cadre du catalogue Netflix. Mais d’abord, vous pouvez consulter la cérémonie des Emmy le 20 septembre pour voir si The Crown remporte certaines des nominations les plus importantes pour ce 2020.

Ici, nous vous laissons le Bande-annonce de la saison quatre de The Crown:

Voir sur YouTube