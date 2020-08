Selon Deadline, la pandémie COVID-19 continue d’affecter le cinéma et la télévision après que Netflix a choisi d’annuler les deuxièmes saisons de sa série.‘Cette merde me bat’(Je ne suis pas d’accord avec ça) et‘La société’. La raison n’est autre que les complications liées au tournage selon les nouvelles règles de sécurité strictes.

C’est également une décision surprenante, car les deux séries ont reçu des critiques très positives de la part des critiques et du public. ‘La société’ a renouvelé pour une deuxième saison l’été dernier et la production devrait commencer en septembre, tandis que ‘ la merde me surpasse ‘il avait déjà les scripts pour sa deuxième saison et il était pris pour acquis que la plate-forme lui donnerait une suite.

Les médias avancent que la mesure a été prise au milieu d’une grande incertitude concernant la production et d’un conflit de dates avec la vaste distribution de « The Society », ainsi qu’une augmentation du budget en raison de nouvelles directives de sécurité qui ont commencé à causer de nombreux problème pour Netflix.

« Nous avons pris la décision difficile de ne pas aller de l’avant avec les deuxièmes saisons de The Society et je ne suis pas d’accord avec ça », a déclaré Netflix dans un communiqué. « Nous sommes déçus d’avoir à prendre ces décisions en raison des circonstances créées par COVID, et nous sommes très reconnaissants aux créateurs, aux scénaristes, aux acteurs et à toutes les équipes qui ont travaillé sans relâche pour proposer cette série à nos membres du monde entier. «

‘Cette merde me bat’ est basé sur le roman graphique de Charles Forsman et a fait ses débuts sur la plateforme de streaming le 26 février.Sophia Lillis (« It ») est la protagoniste de cette histoire dans laquelle elle doit subir les difficultés de grandir, en plus de apprenez à contrôler votre nouveau pouvoir.

Cette sombre histoire d’adolescent est centrée sur un adolescent de quinze ans en difficulté qui doit faire face à une étrange superpuissance qui inflige une douleur physique aux autres lorsque l’anxiété prend le dessus. Sydney est une jeune femme apathique et déprimée qui, guidée par son tuteur de lycée, a décidé de commencer à écrire un journal pour se défouler et tenter d’exprimer ses sentiments de manière ordonnée, car Sydney a des problèmes: elle se dispute quotidiennement avec sa mère, Elle se blâme pour la mort de son père, est tombée amoureuse de sa meilleure amie et a commencé à flirter avec la drogue.

Soudain, Sydney découvre qu’elle a un pouvoir incroyable: elle est capable de transformer cette colère contenue en manifestations de douleur physique envers les autres, des migraines aux vomissements ou pire. Il doit donc apprendre à vivre avec ce conflit interne et l’effet externe qu’il provoque sur ses «victimes» avec son dangereux pouvoir télékinésique. Cela vaudra-t-il la peine de passer un si mauvais moment?

Mettant en vedette Sophia Lillis comme Sydney, Wyatt Oleff comme Stanley Barber, Sofia Bryant comme Dina, Richard Ellis comme Brad Lewis, Kathleen Rose Perkins comme Maggie et Aidan Wojtak-Hissong comme Liam, la série a été créée par Jonathan Entwistle (‘The End of the F *** ing World ‘), à son tour producteur exécutif ainsi que les producteurs exécutifs de’ Stranger Things ‘Shawn Levy, Dan Cohen et Josh Barry.

À propos ‘La société’Il s’agit d’une série dans laquelle nous pouvons voir à quel point le monde peut être chaotique entre les mains des adolescents après que leurs parents ont mystérieusement disparu. Avec Kathryn Newton (« Big Little Lies ») comme protagoniste principal, la série de 10 épisodes d’une heure sera présentée en première sur l’opérateur de streaming le 10 mai.

Écrit par Chris Keyser («Party of Five»), la série est décrite comme une version moderne de l’histoire de 1954 du lauréat du prix Nobel William Golding, «Le Seigneur des mouches». Il suit un groupe d’adolescents qui sont mystérieusement transportés vers un fac-similé de leur ville prospère de la Nouvelle-Angleterre, ne laissant aucune trace de leurs parents. Alors qu’ils luttent pour découvrir ce qui leur est arrivé et comment rentrer chez eux, ils doivent établir l’ordre et former des alliances s’ils veulent survivre.

En plus de Newton comme Allie, la série présente Rachel Keller (‘Fargo’) comme Cassandra, Gideon Adlon (‘Mustang’) comme Becca, Jacques Colimon (‘Duat’) comme Will, Olivia DeJonge (‘La visite’) ) comme Elle, Alex Fitzalan (‘Slenderman’) comme Harry, Kristine Froseth (‘Sierra Burgess est un perdant’) comme Kelly, Jose Julian (‘A Better Life’) comme Gordie, Natasha Liu Bordizzo (‘Hotel Mumbai’) comme Helena, Alex MacNicoll (‘Transparent’) comme Luke, Jack Mulhern (‘Locke & Key’) comme Grizz, Salena Qureshi (‘Madame Secrétaire’) comme Bean, Grace Victoria Cox (‘Under The Dome’) comme Lexie, Sean Berdy (‘Switched at Birth’) comme Sam et Toby Wallace (‘Romper Stomper’) comme Campbell.

Keyser est co-créateur, showrunner et producteur exécutif de la série avec le réalisateur Marc Webb (‘The Amazing Spider-Man’), qui a réalisé son premier épisode.