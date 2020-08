La pandémie de coronavirus a des triades contiguës avec des conséquences négatives infinies pour le monde du divertissement, et nombre des plus grandes entreprises du milieu ont décidé de prendre des mesures. Tel est le cas de Netflix, qui en raison de circonstances liées à la pandémie, a annulé la série The Society and I Am Not Okay With This.

La société

La date limite a révélé en exclusivité que Netflix a annulé sa décision de renouveler La société pour une saison deux et a annulé le tournage de la deuxième saison de Je ne suis pas d’accord avec cela en raison de l’incertitude entourant les dates de production et l’équilibre des dates de production. la disponibilité des grands moulages des deux séries en raison de la pandémie, en plus du fait que des augmentations budgétaires imprévues sont attendues en raison des mêmes circonstances.

«Nous avons pris la décision difficile de ne pas aller de l’avant avec les deuxièmes saisons de The Society et je ne suis pas d’accord avec cela. Nous sommes déçus d’avoir à prendre ces décisions en raison des circonstances créées par COVID, et nous sommes reconnaissants aux créateurs et à tous les scénaristes, acteurs et équipes qui ont travaillé sans relâche pour réaliser ces émissions pour nos membres du monde entier. «

Ce n’est pas la première fois que Netflix annule des séries adolescentes, même si ce n’est pas pour les mêmes circonstances. Ils ont également récemment décidé de mettre fin à The Hidden World of Sabrina avec sa prochaine quatrième saison et Anne avec un E, le même dont les fans ont fait d’énormes campagnes sur les réseaux sociaux et diverses demandes de renouvellement.

Je ne suis pas d’accord avec ça

La Société suit un groupe d’adolescents qui sont mystérieusement transportés vers un fac-similé de leur ville de la Nouvelle-Angleterre sans aucune trace de leurs parents. Alors qu’ils vivent dans une nouvelle liberté amusante, ils se rendent compte qu’ils sont dans un monde dangereux et doivent se battre pour rentrer chez eux.

Basé sur le roman graphique de Charles Forsman, I Am Not Okay With This nous présente une adolescente qui fait face aux épreuves que le lycée lui soumet, tout en luttant contre les complexités de sa famille, sa sexualité et les superpuissances mystérieuses qui commencent à s’éveiller. en elle.

Je ne suis pas d’accord avec cette série Netflix Netflix a annulé la société

Eugenia Rivas Calderón Slytherin et une amoureuse de ces films qui vous donnent la main pour y entrer et y vivre.

Mes réalisateurs préférés sont Wim Wenders et Yorgos Lanthimos, mais je regarde toujours Derry Girls.