Netflix demande à Daniel Kaluuya de produire et de diriger The Upper World

Adaptation par Netflix du prochain roman fantastique YA de Femi Fadubga Le monde supérieur a fait un grand pas en avant dans le développement en tant que nominé aux Oscars Daniel Kaluuya (Judas et le Messie noir) a signé pour jouer et produire le projet, selon Variety.

Devant être publié par Penguin UK et HarperCollins US à la mi-2021 et 2022 et destiné à être le premier d’une série de romans, le synopsis se lit comme suit:

Esso est pris dans une querelle mortelle et au bord de l’expulsion quand il se rend compte qu’il a un don inattendu: accéder à un monde où il peut voir des aperçus du passé et de l’avenir. Une génération plus loin, Rhia se rend à l’entraînement de football en 2035, ignorant que le mystérieux inconnu qu’elle est sur le point de rencontrer a désespérément besoin de son aide pour éviter une balle tirée il y a 15 ans.

le Sortez et Panthère noire star a signé pour incarner Esso, le protagoniste du conte qui voyage dans le temps, et produira le film aux côtés de Bryan Unkeless de Screen Arcade et d’Eric Newman, ce dernier ayant introduit le roman de Fadugba sur la plate-forme de streaming, qui a rapidement acquis les droits de long métrage mondiaux. à elle. L’auteur débutant est également attaché au projet en tant que producteur exécutif.

« Quand j’étais à l’université, j’ai écrit un article sur la physique quantique qui a été publié dans le même journal dans lequel Einstein partageait plusieurs de ses idées célèbres.», A déclaré Fadeugba dans un communiqué. « Cela m’a amené à recevoir un prix national et l’occasion inoubliable de prononcer un discours à la Chambre des communes. Le même soir que le discours, je suis rentré chez moi à Peckham, où du ruban bleu et blanc a clôturé une scène de crime sur le domaine. Un enfant avait été poignardé. Il avait 15 ans, au top. Un trajet en bus de 20 minutes était tout ce qui séparait ces deux mondes complètement différents. Mais tout au long de ma vie, j’ai également vécu dans des endroits comme Kigali, Somerset, Oxford et Philadelphie, ce qui m’a toujours fait me demander: comment concilier ces environnements contrastés dans lesquels j’ai grandi? Et comment puis-je faire en sorte que certaines des questions difficiles de la vie «s’additionnent» comme elles le font dans ces équations? Puis un jour, est venue une prise de conscience folle – que je pourrais combiner l’histoire d’un gamin du sud de Londres avec la physique du voyage dans le temps. Et peut-être même le rendre suffisamment captivant pour que les nerds, les arnaqueurs, les jocks (et le reste d’entre nous entre les deux) veuillent tous le lire. Et tous l’obtiendraient.«

« Je peux compter sur une main les fois où je me suis connecté avec un roman si viscéralement», A déclaré le vice-président de Netflix Film, Tendo Nagenda, dans un communiqué. « C’est un sentiment rare, rendu encore plus spécial lorsque vous avez également la possibilité de donner vie à une telle histoire sur un film. Les films peuvent avoir un impact et élargir la façon dont les gens voient et vivent la vie. Le monde supérieur sera l’un de ces films. Je ne suis ni du lieu ni du «temps» décrit dans les pages du premier roman de la physicienne devenue auteur Femi Fadugba. Cependant, grâce à une narration incroyablement talentueuse, j’ai été emmenée dans une aventure qui change l’esprit et le cœur à travers les personnages et les expériences du livre.«

Après avoir été plébiscité dans des projets tels que Miroir noir, peaux et Les fondus au début de sa carrière, Kaluuya a éclaté avec le public américain dans le thriller d’horreur oscarisé Sortez de Jordan Peele en 2017 et a rapidement suivi sa performance nominée aux Oscars avec un certain nombre de titres à succès et de grande envergure, notamment Panthère noire, Veuves et Reine et Slim. L’acteur de 31 ans peut ensuite être vu dans le drame biographique de Fred Hampton Judas et le Messie noir, qui devrait sortir en salles en 2021.

