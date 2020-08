Netflix, Diana of Wales sera jouée par Elizabeth Debicki | AP

La plateforme Netflix et sa série « La Couronne » Il a déjà l’actrice qui jouera la princesse Diana de Galles, la nouvelle ne manquera pas de ravir les fans de la série.

Si vous êtes un fan de la royauté britannique, vous connaissez sûrement certains noms et personnages qui dans la série de Netflix La Couronne est apparu.

L’un des caractères les plus attendus des internautes était celui du princesse Diana, ex-femme de Charles de Galles et à son tour mère des héritiers du prince héritier britannique William mieux connu sous le nom de Guillaume de Cambridge et le prince Harry à son tour connu sous le nom de Henri de Sussex respectivement.

Être Elizabeth Debicki qui donne vie à Diane de Galles, dans les saisons cinq et six de la série, c’est la même plateforme qui a partagé l’information ce dimanche 16 août.

La Couronne est devenue l’une des séries préférées des utilisateurs de Netflix, Comme vous pouvez le voir, ils se préparent déjà avec leurs nouvelles saisons, même si on ne sait pas si les actions actuelles que le groupe traverse seront incluses dans le mélodrame. royauté britannique.

Comme vous le savez, Henri de Sussex Il s’est séparé de la royauté, après son mariage, car il y a ceux qui prétendent que son amour pour sa femme était plus fort que le poids de la famille royale.

Si vous êtes fan de la série, vous saurez qu’à certaines saisons, les personnages changent car la croissance et les années passent par les personnages, il est donc prudent de faire quelques changements.

Merci au directeur de casting, tant les acteurs que les actrices qui ont été sélectionnés pour jouer les membres de la famille royale Ils sont très similaires, ce que les abonnés de Netflix.

C’est ainsi qu’Elizabeth Debicki rejoint le nouveau casting de la série, parmi les personnages qui seront modifiés sera celui de la Reine Elizabeth II du Royaume-Uni, elle sera jouée par Imelda Stauton qui remplacera Olivia Colman et Claire Foy.

Un autre personnage qui change d’acteur est celui de la princesse Margaret, elle sera jouée par l’actrice Lesley Manville.

Le prince Philip mieux connu sous le nom de Philip of Edinburgh sera interprété par Jonathan Pryce, dont vous vous souviendrez pour avoir participé au film « Les deux papes ».

Bien que l’on sache déjà qu’Emma Corrin jouera Diana de Galen dans La Couronne Dans la saison quatre, on pense que Debicki jouera les saisons les plus controversées et dramatiques du personnage, nous espérons que, comme le princesse Diana La performance d’Elizabeth plaît au public et ils l’aiment tout comme Diana.

Jusqu’à présent, la date de première de la quatrième saison de la série n’a pas été annoncée et le sixième épisode devrait être le dernier.

«L’esprit de la princesse Diana, ses paroles et ses actions vivent dans le cœur de beaucoup», a déclaré Debicki sur Twitter. « C’est un véritable privilège et un honneur de rejoindre cette série magistrale, qui m’a absolument accroché depuis le premier épisode. »

Pour que vous en sachiez un peu plus sur l’actrice qui jouera Diana of Wales nous allons vous en dire un peu plus sur elle mais avant de commencer il faut ajouter que la ressemblance avec la princesse est impressionnante, Elizabeth Debicki est originaire d’Australie.

La jeune femme de 29 ans a participé à « Widows » de Steve McQueen, qui lui a ouvert de grandes opportunités à Hollywood, elle a joué dans plusieurs projets parmi lesquels:

Gatsby le magnifique

L’hérésie de l’orange brûlé

Le principe de Christopher Nolan

Les Gardiens de la Galaxie Vol.2.

