Mexico.- Netflix a l’intention de présenter la série le 9 septembre Beau (Cuties), qui montre filles aussi jeunes que 11 ans dans des danses sensuelles et en faisant du «perreo», ce qui a déclenché une énorme polémique sur les réseaux sociaux pour ce contenu «pour le plaisir visuel des pédophiles».

Avec le hashtag #Netflixpédophilie Les abonnés de la plateforme ont condamné la prochaine première de la série qui présentait sa publicité avec une affiche qui hypersexualise les filles de 11 ans.

Affiche officielle de Netflix

Le synopsis de Joli indique que:

« Amy a onze ans et veut appartenir à un groupe de filles de son âge qui dansent sensuellement, alors elle commence à explorer la féminité et à défier la famille religieuse. »

L’affiche avec laquelle Netflix a lancé sa campagne publicitaire a provoqué le rejet de l’opinion publique pour avoir montré des filles du primaire fortement maquillées et légèrement vêtues d’attitudes et de postures allant du sensuel au sexuel.

Les reproches des internautes ont fait un pas en arrière sur la plateforme, mais ils se sont précipités pour télécharger l’affiche et changer la description de la série sur leur site.

Maintenant, le synopsis est le suivant:

« Amy a onze ans et veut rejoindre un groupe de filles de son âge qui dansent lors de compétitions, alors elle commence à défier sa famille conservatrice. »

On observe le changement du mot filles pour les filles et des expressions «elles dansent sensuellement» pour les concours de danse; mais le contenu est le même.

Ce sont des filles de seulement 11 ans hypersexualisées. Qu’une entreprise de divertissement de renommée mondiale embrasse ouvertement la culture de la pédophilie en dit long sur notre société. Les filles ne se touchent pas, elles ne s’hyperexualisent pas. #NetflixPedofilia pic.twitter.com/20ATwGsWlk – 𝑨𝒍𝒎𝒂🔻🌱 (@almainsurrecta_) 20 août 2020

Ceci est le synopsis complet de Guapis

«Amy, onze ans, vit avec sa mère, Mariam, et son jeune frère, et espère que son père sera réuni avec la famille sénégalaise. Amy est fascinée par le gang de danse libre d’esprit de la voisine désobéissante Angelica, un groupe qui contraste fortement avec les valeurs traditionnelles profondément enracinées de la stoïque Mariam.

Non découragée par l’interdiction initiale brutale de sortir avec des filles et désireuse d’échapper au dysfonctionnement frémissant de sa famille, Amy, grâce à une conscience enflammée de sa féminité naissante, propulse le groupe à adopter avec enthousiasme une routine. de danse de plus en plus sensuelle, suscitant l’espoir des filles de se frayer un chemin vers la célébrité dans un concours de danse local. «

Voici quelques-unes des critiques que Netflix a reçues sur les réseaux sociaux:

*devrait être – A N T Ø N I 🇪🇸 (@antoniothinks_) 20 août 2020

Au Royaume-Uni, le mouvement citoyen pour que Netflix supprime les Guapis (Cuties) de la plate-forme, a rassemblé plus de 20 mille signatures sur Change.org.

Beau, Cuties ou Mignonnes

Mignonnes est un film français, écrit et réalisé par Maïmouna Dousouré, qui dans une interview à Cineuropa a déclaré l’avoir fait en cherchant à appeler à une réflexion sur le sujet.

Avec ce film, Maïmouna Doucouré a remporté le Prix du Jury du meilleur réalisateur au Festival de Sundance 2020.

Pour son exposition sur Netflix, le titre a été traduit à Cuties et pour l’Amérique latine à Guapis.

