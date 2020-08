2020 a été la meilleure année jamais enregistrée pour K-Dramas, et alors que nous nous tournons vers ce qui arrivera cet automne, nous pouvons déjà nous attendre à l’arrivée du drame romantique Record of Youth en septembre 2020.

Record of Youth est un drame romantique sud-coréen Netflix Original créé par le scénariste Ha Myung Hee et réalisé par Ahn Gil Ho.

Quand Record of Youth saison 1 arrive-t-il sur Netflix?

Le premier épisode de Record of Youth arrivera sur Netflix sur Lundi 7 septembre 2020.

Deux épisodes arriveront chaque semaine les lundis et mardis pour un total de 16 épisodes. La série sera diffusée en sud-coréen sur la chaîne câblée tVN.

Chaque épisode de Record of Youth aura une durée approximative de 60 minutes.

Enregistrement complet du calendrier de sortie des épisodes jeunesse

Les derniers épisodes de Record Youth seront disponibles en streaming le même jour que sa diffusion sud-coréenne sur tvN.

Date de diffusion EpisodetvN Date de sortie Netfix107 / 09/202007/09/2020208/09/202008/09/2020314/09/202014/09/2020415/09/202015/09/2020521/09/202021/09/2020622/09/202022 / 09/2020728/09/202028/09/2020829/09/202029/09/2020905/10/202005/10/20201006/10/202006/10/20201112/10/202012/10/20201213 // 10/202013 // 10/20201319/10/202019/10/20201420/10/202020/10/20201526/10/202026/10/20201627/10/202027/10/2020

Quelle est l’intrigue de Record of Youth?

Trois jeunes fashionistas tentent de s’imposer dans l’industrie de la mode, mais la division des classes a grandement déterminé leur chemin. Les rêves sont un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre, mais un esprit jeune et une passion flamboyante peuvent tous les réaliser.

Qui sont les acteurs de Record of Youth?

Les étoiles suivantes ont été confirmées pour Record of Youth:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus avant? Sa Hye JoonPark Bo GumItaewon Class | Répondre 1988 | Bonjour MonsterAhn Jung HaPark So DamCendrillon et les quatre chevaliers | Parasite | .A Beautiful MindWon Hae HyoByun Woo SukSearch: WWW | Soyez à la hauteur de votre nom | Haltérophilie Fée Kim Bok JooHan Ae SookHa Ree RaJe t’aime, mon ennemi | Être avec toi | 1919 Yoo Kwan SoonKim Yi YoungShin Ae Alerte RaUgly | Mon amour | Maître dans la maisonSa Min KiHan Jin HeeNever Twice | Souvenez-vous: la guerre du fils | Sœur aînée d’Aeja, MinjaSa Young NamPark Soo YoungSoul Mechanic | Salut au revoir, maman! | Docteur PrisonerWon Tae KyeongSeo Sang WonVagabond | Soyez mélodramatique | Mon MisterSa Kyeong JoonLee Jae va le tuer | Chirurgiens cardiaques | Pendant que vous dormiezLee Min JaeShin Ae RaTrouvez-moi en votre mémoire | Docteur John | Salut au revoir, maman! Où Record of Youth se classera-t-il dans les classements?

tvN a poursuivi sa production d’excellents drames tout au long de 2020, dont certains sont entrés dans le top 50 des dramatiques câblées les mieux notées en Corée du Sud.

Bien que nous soupçonnions que Record of Youth réussira bien dans les classements, la seule chose qui va contre lui sera ses créneaux du lundi et du mardi soir. Cela étant dit, le drame tvN le plus performant diffusé les lundis et mardis est 100 Days My Prince, qui, au moment de la rédaction de cet article, est actuellement classé 8e dans les dramatiques câblées les mieux notées.

Les drames tvN les plus réussis sont généralement diffusés entre le vendredi et le dimanche soir, alors j’espère que Record of Youth pourra rivaliser avec les dramatiques tvN les plus réussies comme Crash Landing on You et Reply1988.

Vous attendez avec impatience la sortie de Record of Youth sur Netflix? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!