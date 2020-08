Peu savent que le rideau d’ouverture que Netflix utilise dans ses productions s’appelle officiellement « Ta-dum » et beaucoup moins se sont rendu compte qu’il y avait un deuxième rideau lorsque leurs films sont projetés dans les salles de cinéma. Cette version plus longue était composé par Hans Zimmer (le compositeur des partitions de Gladiator, The Dark Knight, Inception, The Lion King, Pirates of the Caribbean et bien d’autres). La plateforme a décidé d’utiliser en permanence le travail de Zimmer pour des productions destinées à atteindre le cinéma, mais cela n’a pas pu en raison de la fermeture des salles en raison de la pandémie de coronavirus.

Ce « Ta-dum » est déjà l’un des sons les plus reconnaissables de la planète et la pièce de Zimmer a déjà été entendue dans les projections de films Netflix, comme The Irishman ou Roma qui ont atteint le grand écran.

Maintenant que les règles pour les Oscars ont changé pour que les films qui ne sont pas sortis en salles puissent être éligibles aux prix, ils ont décidé de placer cette ouverture dans Da 5 Bloods de Spike Lee, qui est l’un des favoris pour les prochains prix de l’Académie, en 2021, qui devait être dans les salles, mais la pandémie les a boycottés.

Le rideau original était destiné à être une marque identifiable et la société a embauché Lon Bender, l’éditeur sonore de Braveheart, pour créer le son. « C’était drôle. C’était comme notre version du lion MGM. « Bender a expliqué dans une interview avec le podcast Tweenty Thousand Hertz. Le son du ta-dum désormais classique a été créé en tapotant son alliance contre le placard de sa chambre et un morceau de l’enregistrement de guitare numérisé à l’envers de Charlie Campagna réalisé dans les années 90.