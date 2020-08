La liste des versions de Netflix de septembre 2020 est enfin là et elle est remplie du début à la fin avec de grands films et séries télévisées.

Il y a beaucoup de favoris des fans qui arrivent sur Netflix au mois de septembre, mais les gens sont toujours très excités de voir tout le nouveau contenu original que Netflix a en magasin.

Les abonnés ne seront pas déçus le mois prochain, avec un certain nombre de sorties énormes qui devraient arriver sur le service de streaming en septembre, notamment Criminal UK saison 2, The Gift saison 2 et trois films très attendus: I’m Thinking of Ending Things, Enola Holmes, et le diable tout le temps.

En ce qui concerne les nouvelles versions originales, la liste des versions d’août 2020 de Netflix n’est pas exactement la liste la plus excitante que nous ayons vue ces derniers mois. Bien sûr, il y en a eu quelques grands comme Project Power avec Jaime Foxx et Joseph Gordon-Levitt ou Teenage Bounty Hunters. Et oui, il y a encore plus de grosses sorties prévues, à savoir la saison 5 de Lucifer ce vendredi prochain. Tout bien considéré, cependant, c’est un mois plutôt terne pour la première source mondiale de divertissement en streaming.

Heureusement, tout change le mois prochain. La liste des sorties de septembre de Netflix est remplie de films, de séries télévisées, de documentaires et d’émissions spéciales qui ne plaisent plus aux gens. En fait, il est presque difficile de savoir par où commencer. La première saison de Young Wallander le 3 septembre semble très prometteuse, puis deux films très attendus arriveront juste un jour plus tard: Je pense à la fin des choses et loin, qui met en vedette Hillary Swank en tant qu’astronaute lors de la première mission habitée sur Mars. The Gift saison 2, Ratched with Sarah Paulson et Criminal UK saison 2 devraient également faire leurs débuts ce mois-ci, mais les deux plus gros ajouts en septembre sont tous deux des films: Enola Holmes avec Millie Bobby Brown et The Devil All the Time avec Tom Holland et Robert Pattinson.

Vous trouverez ci-dessous le calendrier de sortie complet des films, séries et émissions spéciales Netflix, et nous avons inclus des liens, le cas échéant. Vous pouvez également voir le calendrier de sortie complet de septembre 2020, y compris le contenu sous licence d’autres studios, ici.

Streaming le 1er septembre

Diffusion le 2 septembre

Streaming le 3 septembre

Streaming le 4 septembre

Streaming 7 septembre

Streaming le 8 septembre

Diffusion le 9 septembre

Streaming le 10 septembre

Streaming le 11 septembre

Streaming le 15 septembre

Streaming le 16 septembre

Streaming le 17 septembre

Diffusion le 18 septembre

Streaming le 21 septembre

Une chanson d’amour pour Latasha – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Diffusion le 22 septembre

Streaming le 23 septembre

Streaming le 24 septembre

Streaming le 25 septembre

Streaming le 28 septembre

Dont le vote compte, expliqué – NETFLIX ORIGINAL

Diffusion le 29 septembre

Diffusion le 30 septembre

Meurtre américain: la famille d’à côté – DOCUMENTAIRE NETFLIX

