Il existe une nouvelle plate-forme de streaming qui se développe de plus en plus, étant une proposition gratuite et super accessible pour tous, qui cherche à battre la concurrence de Netflix, la plus célèbre à ce jour.

Imaginez que vous puissiez consommer du contenu numérique de manière totalement gratuite, mais avec un peu de publicité, c’est ce que fait la plateforme pour pouvoir se maintenir, réalisant ainsi que n’importe quel appareil peut l’avoir.

La plate-forme s’appelle Tubi et cherche à être la meilleure du marché, se consolidant comme l’un des plus grands prétendants à Netflix possible. Tout le monde est ravi de l’idée qu’elle est gratuite.

Cette nouvelle option a attiré l’attention des internautes, car elle aide ceux qui n’ont rien à faire et un appareil électronique, à avoir leur propre petite session de cinéma gratuite depuis chez eux, ce qui est plutôt bien. contingence mondiale.

Dans cette longue quarantaine, le streaming a joué un rôle important et une forte augmentation du nombre d’utilisateurs qu’ils ont, c’est pourquoi Netflix est considéré comme l’une des plateformes avec les revenus les plus élevés de tous ces mois, étant l’une des plus grandes références et celle avec plus de valeur sur le marché et établissant également une ligne directrice parce qu’ils se débrouillent assez bien.

De son bon contenu, d’excellents sous-titres, plusieurs langues disponibles, Netflix a tout pour être le roi des plateformes de streaming, il reste à voir si Tubi possède toutes ces caractéristiques pour pouvoir gagner, même si cela semble un peu compliqué.

Spotify a également rejoint la grande liste des entreprises qui ont beaucoup grandi grâce au streaming, car en dehors des séries et des films que nous regardons sur Netflix, il est également devenu très important de consommer du nouveau contenu musical via le streaming.