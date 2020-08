Netflix, The Umbrella Academy, explication du message caché dans le dernier chapitre | Instagram

La série L’Académie des parapluies créé il y a quelques jours, cela a causé beaucoup de bruit parmi les utilisateurs de Netflix, peut-être avez-vous remarqué quelque chose d’intéressant à la fin de la dernier chapitre, nous vous indiquons le message caché qui apparaît.

Cinq, Vanya, Klaus, Ben, Luther, Diego et Allison Hargreeves est revenu à nouveau pour nous divertir avec leurs aventures à travers les décennies.

Comme vous vous en souviendrez à la fin de la première saison, el apocalypse est né parce que Vanya l’a provoqué par éliminer la lune, puisqu’un astériode frapperait la terre.

Pour cela, le meilleur plan qu’ils pouvaient faire était de retourner dans le passé grâce à Cinco, mais ce n’était pas ce à quoi ils s’attendaient. les années 60.

Chacun des protagonistes est revenu à des moments différents, mais ils ont réussi à se réunir après que Five eut atteint le passé, les histoires et « nouvelles vies » Peu à peu ils se sont racontés, si vous n’avez pas encore vu la série, n’attendez plus pour la faire et si vous l’avez déjà vue, peut-être n’avez-vous pas remarqué un fait important apparu dans le dernier chapitre.

Comme vous vous en souviendrez au moment où Vanya est arrivé en 1963 a été écrasé par Sissy et Harlan, par inquiétude qu’ils l’emmènent vivre dans sa ferme, Harlay ne peut pas parler, souffre apparemment d’un trouble, Au bout d’un mois, la jeune femme devient Hargreeves à votre baby-sitter.

Comme vous vous en souvenez quand Harlan a appris que Vanya avait l’intention de partir, il s’est enfui de sa maison et s’est retrouvé au fond du lac qui était près de sa maison, Vanya le sauve mais quand elle a vu qu’elle ne respirait pas, elle lui a donné la respiration bouche-à-bouche, apparemment elle a passé une partie de ses pouvoirs alors ils ont fini par être connectés.

Plus tard, Vanya a réussi à retirer du corps de l’enfant ce qu’il avait mis par inadvertance, dans le dernier chapitre, nous nous rendons compte que Harlan malgré le fait qu’ils avaient emporté « les pouvoirs » nous avons réalisé qu’il ne pouvait pas continuer à les utiliser car il lévitait un objet en bois.

Comme surprise lorsque les frères reviennent en 2019, ils se rendent compte que les choses avaient changé, que leur père était toujours en vie et qu’il n’était plus Le parapluie de l’Académie, avait un autre nom par hasard l’objet qui Harlan était en lévitation, maintenant il s’appelait Moineau de l’Académie (Académie Sparrow).

Cela a sûrement donné lieu à un troisième saison, la série est basée sur les bandes dessinées de Gerard Way au cas où vous souhaiteriez en savoir plus sur son histoire et son origine.

