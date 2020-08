Libéré le Netflix en février, la première saison courte et douce de la Sophia Lillis– mettant en vedette Je ne suis pas d’accord avec ça Nous avons conquis beaucoup d’entre nous ici sur Bloody Disgusting, y compris le vôtre et notre critique en chef Meagan Navarro, mais nous avons appris la mauvaise nouvelle aujourd’hui que Netflix ne procède pas à une deuxième saison de la série sur le passage à l’âge adulte.

Tout d’abord signalé par Deadline, je ne suis pas d’accord avec cela a été annulé.

« Nous sommes déçus d’avoir à prendre ces décisions en raison de circonstances créées par COVID », a déclaré Netflix dans un communiqué à Deadline. Selon le site, le plan était que la série obtienne une deuxième saison à l’époque pré-COVID, avec des scripts déjà en cours d’élaboration.

Une autre grande déception ici est que la finale de la première saison nous a laissé le taquin d’une deuxième saison encore plus sauvage dans laquelle nous ne pouvions pas attendre pour plonger. Comme Meagan l’avait noté dans sa critique quatre étoiles, «Les derniers moments montrent clairement qu’il reste encore beaucoup à raconter dans l’histoire de Syd, avec la promesse de quelque chose de beaucoup plus sombre et sanglant à venir.»

Hélas, l’histoire de Syd restera malheureusement inachevée.

«Je ne suis pas d’accord avec ça» était une histoire d’origine irrévérencieuse qui suivait une adolescente (Lillis) qui naviguait dans les épreuves et les tribulations du lycée, tout en faisant face aux complexités de sa famille, sa sexualité naissante et ses superpuissances mystérieuses. commence à s’éveiller au plus profond d’elle.

La série a également joué Wyatt Oleff (It, Guardians of the Galaxy) comme « Stanley Barber », Sofia Bryant («Le Code») comme «Dina», Kathleen Rose Perkins (« Vous êtes le pire ») en tant que « Maggie », Aidan Wojtak-Hissong comme « Liam » et Richard Ellis comme «Brad Lewis». C’était basé sur Charles ForsmanBande dessinée, développée par Jonathan Entwistle et Christy Hall.