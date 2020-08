Netflix, Umbrella Academy, Low Instincts et Jane the Virgin reviennent en grand | Réforme

Big Comeback: La deuxième saison de L’Académie des parapluies C’est délicieux et divertissant.

La série suit un famille de super héros, composé de frères adoptifs nés à la même époque et dotés de pouvoirs spéciaux.

A cette occasion, l’histoire résout le cliffhanger de la saison sorti l’année dernière et se déroule 1963, quelques jours avant l’assassinat par John F. Kennedy.

Cela peut vous intéresser: Netflix, The Umbrella Academy, explication du message caché dans le dernier chapitre

Nos héros doivent se revoir et trouve un moyen de revenir au présent et d’éviter une nouvelle apocalypse qui modifierait complètement la chronologie.

Avec une production impeccable et un casting très réussi, la série a un très bon rythme et devient addictive, encore plus que la première saison.

Académie des parapluies | Réforme

Vous pouvez voir que les acteurs s’amusent avec les personnages, créés par Gérard façon, et la chimie du casting est plus perceptible dans ce deuxième tour.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Et c’est que les différences de personnalité permettent de gérer un humour assez bien réalisé, et sans aucun doute celui qui se démarque est Aidan Gallagher, interprété par Five (numéro cinq).

L’Académie des parapluies est un divertissement de premier ordre et une troisième saison est urgente.

Faible instinct

À l’époque, le film était entouré d’un halo de scandale pour être un thriller aux accents érotiques très marqués, des scènes très fortes pour les standards de Hollywood et le dégoût de la critique.

Près de trois décennies plus tard, il continue d’être efficace, divertissant et audacieux. Peut-être ne deviendra-t-il pas un classique, mais il peut déjà être considéré comme une référence du cinéma des années 90 qui remettait en question le politiquement correct presque inévitable du La Mecque du cinéma.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

L’histoire écrite par Joe Eszterhas sur le détective violent Nick Curran Impliquant un écrivain énigmatique et manipulateur qui pourrait bien être l’auteur d’un crime sanglant, elle est puissante dans sa gestion des éléments du thriller et de son récit délibérément scandaleux. Le plus intéressant est le caractère de Catherine Tramell, joué par Sharon Stone.

L’un des rôles féminins les plus complexes et puissants qui aient été écrits ces dernières années et dont l’actrice a fait toute une création avec un seul croisement des jambes. Uniquement pour les adultes avec des critères larges. (Edgardo Reséndiz)

Jane la vierge

C’est un « feuilleton » différent. Tout commence quand Jane tomber enceinte accidentellement par insémination artificielle étant vierge. Comme tout roman, il a un triangle amoureux, des méchants, des rivaux, du mystère, des problèmes passés non résolus, des drames et des surprises. C’est une série très différente de toutes, malgré son format « roman », c’est très agréable et on devient friand de tous les personnages.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Vous vous identifiez dans différentes situations, vous riez, vous vous mettez en colère, vous avez peur et vous pleurez. Une série où ils autonomisent les Latino-américains et les femmes. Ils parlent de sujets comme la famille, les relations, le racisme et les nouveaux départs. Le Mexicain Jaime Camil a un personnage très gentil et important dans la série, différent de ce que nous savons déjà de lui. Dans leur dernier chapitre, les acteurs partagent leur expérience, un peu de ce qu’ils ont vécu et comment leur vie a changé après 5 ans.

Monserrat Eire (invité)

Lire aussi: Photo Rihanna et la robe dorée qui exhibait ses charmes