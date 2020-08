Nia DaCosta prend la barre pour Capitaine Marvel 2. La réalisatrice du très attendu redémarrage de Candyman a été sollicitée par Marvel Studios pour diriger Captain Marvel 2, faisant d’elle la toute première réalisatrice noire d’un film Marvel.

Deadline a annoncé que Nia DaCosta, réalisatrice du drame acclamé Little Woods et du prochain redémarrage de Candyman, a été mise à contribution pour diriger la suite de Captain Marvel. DaCosta prendra les rênes d’Anna Boden et Ryan Fleck, qui ont écrit et réalisé le premier film de Captain Marvel avec Brie Larson en tant que super-héros Marvel titulaire. Disney et Marvel Studios n’ont fait aucun commentaire, selon Deadline.

DaCosta «semblait avoir l’avantage» sur plusieurs personnes rencontrées par le studio, rapporte Deadline. Et avec la star du cinéaste qui monte avec le battage médiatique pour le Candyman produit par Jordan Peele, il semble que cela l’ait fait basculer. DaCosta a éclaté avec l’indie 2018 Little Woods, un néo-occidental déchirant avec Tessa Thompson et Lily James, et serait bientôt sollicité pour diriger la nouvelle version de Candyman, qui fait le buzz pour sa forte approche sociopolitique du genre de l’horreur. Mais le travail de DaCosta sur Little Woods est souvent négligé – un brûleur lent obsédant, il dépeint magnifiquement une relation soeur troublée au milieu de la crise actuelle des opioïdes en Amérique. Ce type d’écriture de personnage fort ne peut aider que Captain Marvel, un film qui a frappé tous les rythmes de la formule Marvel mais qui est tombé un peu à plat sur le front du personnage (et de l’action).

Avec Captain Marvel 2, DaCosta rejoint le groupe d’élite de cinéastes féminines comme Chloe Zhao, Cathy Yan et Patty Jenkins qui dirigent des tentes de super-héros, ainsi que le groupe encore plus élite de cinéastes noirs réalisant des films de bandes dessinées (un groupe qui comprend Black Ryan Coogler de Panther et Prince-Bythewood de la vieille garde). Mais DaCosta est dans une ligue à part en tant que toute première réalisatrice noire à diriger un film Marvel, et tous les yeux seront probablement rivés sur elle alors qu’elle prend la place de la réalisatrice pour Captain Marvel 2.

Megan McDonnell, rédactrice en chef de la série WandaVision basée sur Marvel, a écrit le scénario de la suite de Captain Marvel, pour laquelle Larson devrait reprendre son rôle de Carol Danvers. Le premier Captain Marvel, qui mettait en vedette Larson en tant qu’humain à la recherche de son identité et impliqué dans la guerre entre les deux races extraterrestres, les Kree et les Skrulls aux formes changeantes, est sorti en salles en 2018 et a rapporté 1,128 milliard de dollars au box-office mondial.

Captain Marvel 2 devrait sortir le 8 juillet 2022.

Articles sympas sur le Web: