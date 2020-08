Quelle célébrité pensez-vous être «annulée» plus que quiconque?

Avec Cancel Culture qui tente de sortir quelqu’un de nouveau chaque jour, certaines célébrités se retrouvent plus d’une fois ciblées. Récemment, l’activiste Shaun King a commencé à suivre les tendances sur Twitter après avoir exprimé son soutien à Kamala Harris pour le poste de vice-président. L’année dernière, King a déclaré qu’il ne soutiendrait ni Kamala ni Joe Biden, mais il a précisé plus tard qu’il avait fait ces remarques parce qu’il voulait qu’Elizabeth Warren ou Bernie Sanders soient le candidat démocrate. Hollywood Unlocked a partagé un article sur King sur sa page Instagram, ce qui a provoqué un bref échange entre Lil Duval et Nick Cannon.

Il est bien connu que le comédien devenu chanteur Lil Duval n’a pas de filtre en ce qui concerne ses blagues, et selon lui, il détient le trophée pour avoir été rejeté par Cancel Culture plus que quiconque. « Personne n’a été annulé plus que moi », a-t-il écrit en réponse au message de HU sur Shaun King. C’était un commentaire que Nick Cannon ne pouvait tout simplement pas laisser passer.

« Je t’ai battu le jeune roi! » Cannon a répondu. Les utilisateurs d’Instagram ont commencé à partager leurs nominés pour les plus annulés, et cela comprenait des noms comme Terry Crews, Doja Cat, Kanye West, Cardi B, Tekashi 6ix9ine, Ellen DeGeneres et bien d’autres. Selon vous, qui est plus «annulé» que quiconque?