« The Shade Room » dit qu’ils ont parlé avec l’équipe de Cannon de ViacomCBS, mais une autre personne prétendant être son représentant dit que c’est « inexact ».

Quelqu’un a joué à un jeu de « téléphone » et ses informations sont confuses parce que le New York Daily News prétend que Nick Cannon ne poursuit pas ViacomCBS. Hier (11 août), The Shade Room a partagé un rapport exclusif indiquant que Cannon intentait une action en justice contre ViacomCBS après avoir coupé les liens avec le magnat. Le point de vente a déclaré qu’ils avaient parlé avec l’équipe de Nick Cannon et avaient même inclus une longue déclaration de son représentant sur le procès de 1,5 milliard de dollars contre Wild ‘n Out, mais maintenant le NY Daily News rapporte qu’ils ont parlé avec le représentant de Cannon qui a appelé The Shade. Rapport de la salle «inexact».

«Ces rapports sont inexacts. Nick se concentre actuellement sur l’unification des communautés et la lutte contre le sectarisme, le racisme et la haine de toutes sortes, et non sur la recherche de gains financiers personnels », lit-on dans l’intégralité de la déclaration de Dan Klores Communications via Nikki Liberatore, une femme qui a déclaré à NYDN qu’elle était la représentante de Cannon.

Nick Cannon a utilisé son temps pour se connecter avec des rabbins et des dirigeants de la communauté juive à la suite de sa récente controverse, parlant avec eux à la fois ouvertement et en privé. Lundi, il a révélé sur un podcast qu’il avait appris que son arrière-grand-père était un « rabbin espagnol » après avoir parlé avec sa mère de l’histoire de leur famille. Pendant ce temps, le sort de Wild ‘n Out reste incertain.

