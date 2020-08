Nicolas Cage est un interprète connu pour donner tout ce qu’il a dans ses performances et pour être assez excentrique dans sa vie personnelle. Cage a un certain nombre de rôles incroyables à son nom, et il était en ligne pour jouer Superman à un moment donné. L’excentrique Cage a une longue histoire d’amour et est connu pour être quelqu’un qui n’a pas peur de dépenser beaucoup d’argent pour ses collections uniques.

Il y a quelque temps, une histoire a émergé sur une situation unique impliquant Nicolas Cage, un crâne de dinosaure et Leonardo DiCaprio. Cela peut sembler le début d’une très mauvaise blague, mais la vérité est souvent plus étrange que la fiction. Les célébrités peuvent accéder à tout ce qu’elles veulent, mais parfois, elles doivent se battre pour les plus gros prix disponibles.

Alors, quelle est la vraie histoire avec Nicolas Cage et le désormais tristement célèbre crâne de dinosaure? Jetons un coup d’œil et voyons!

Pour les riches et les célébrités, tous leurs désirs peuvent être rapidement satisfaits avec leurs charges d’argent. Pour cette raison, de nombreux visages célèbres choisissent de dépenser une partie de leur argent pour des choses rares et excentriques. Pour Nicolas Cage, il avait jeté son dévolu sur un crâne de dinosaure et devait simplement mettre la main dessus.

Selon le Smithsonian Magazine, «le crâne en question provenait d’un tyrannosaure bataar, un dinosaure asiatique qui partage de nombreuses similitudes avec le tyrannosaure rex.»

Alors que de nombreuses personnes tentaient de mettre la main sur un vrai crâne de T-Rex, Nicolas Cage était toujours intéressé par l’acquisition de cette pièce unique. Il y a eu d’autres célébrités qui ont plongé leurs orteils dans le marché des dinosaures, mais les circonstances étranges autour de ce crâne en ont fait un fourrage parfait.

Le Smithsonian Magazine rapporte que le crâne lui-même, originaire de Mongolie, a en fait été volé dans le pays. Personne qui a participé à l’enchère ne le savait à l’avance, et si cette information était disponible avant le début de l’enchère, alors elle aurait probablement été fermée.

La vente aux enchères elle-même se déroulerait sans accroc, et il y avait un certain nombre de parties intéressées dans ce crâne unique. Nicolas Cage n’était pas la seule célébrité à vouloir mettre la main dessus, ce qui a conduit à une guerre d’enchères intéressante.

Le crâne de dinosaure qui était à gagner aux enchères allait sans aucun doute rapporter un joli sou. Une fois que plusieurs acteurs se sont impliqués dans le processus, la vente aux enchères s’est transformée en une véritable guerre d’enchères entre Nic Cage et nul autre que Leonardo DiCaprio.

Bien qu’il n’y ait pas de mot officiel sur ce que Leo était prêt à offrir, ce que nous savons, c’est que lui et Nicolas Cage ont tous deux fait pression pour obtenir le crâne. Oui, ces deux artistes ont une fortune, mais il était clair qu’il y avait une limite de prix pour eux deux, car aucun d’eux ne voulait trop dépenser pour l’article.

À la fin, Nicolas Cage sortirait vainqueur de la guerre des enchères, déposant 276 000 $ sur le rare crâne de dinosaure. Les célébrités ont dépensé beaucoup plus pour d’autres choses dans le passé, mais cette situation particulière restait unique. Il est rare de voir le récit de deux célébrités se lancer dans une guerre d’enchères pour quelque chose, et Nic Cage a dû être soulagé quand il a eu le crâne.

Malheureusement, des nouvelles finiraient par émerger que le crâne lui-même avait été volé, ce qui a fini par causer une vague de problèmes pour Nicolas Cage, qui avait laissé tomber un joli sou sur l’article. Le crâne a fini par emprunter un chemin intéressant.

Une fois qu’on a découvert que le crâne de dinosaure avait été volé, ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne soit nécessaire de le retourner. Pour Nicolas Cage, cela signifiait remettre l’objet rare pour lequel il avait surenchéri sur DiCaprio.

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Nicolas Cage s’est ouvert sur l’expérience.

Cage disait: «Le crâne de dinosaure était une chose malheureuse, car j’ai dépensé 276 000 $ pour cela. Je l’ai acheté lors d’une vente aux enchères légitime et j’ai découvert qu’il avait été enlevé illégalement en Mongolie, puis j’ai dû le rendre. Bien sûr, il devrait être attribué à son pays d’origine. »

C’est formidable d’entendre qu’il était réceptif et compréhensif au sujet du problème. D’autres auraient très bien pu faire tout ce qui était en leur pouvoir pour le garder en leur possession le plus longtemps possible.

Une chose qui a aggravé les choses ici est que Cage n’a jamais récupéré son argent. Selon la BBC, le crâne a été remis aux autorités compétentes et rendu à la Mongolie.

La course folle de Nicolas Cage avec ce crâne a donné lieu à des nouvelles intéressantes, et nous sommes heureux de le revoir dans sa maison.

